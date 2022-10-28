Зеленський про мобілізацію в РФ: Вони так погано підготовлені, що скоро знадобиться нова хвиля
Президент Володимир Зеленський вважає, що мобілізовані окупанти настільки погано підготовлені та екіпіровані, що Росії невдовзі може знадобитися нова хвиля мобілізації.
Джерело: відеозвернення Зеленського наприкінці 247-го дня повномасштабної війни
Пряма мова: "Сьогодні (28 жовтня - ред.) у ворога звітують про нібито завершення їхньої мобілізації... Про нібито непотрібність нових хвиль відправки громадян Росії на фронт.
Ми відчуваємо на передовій зовсім інше. Хоча Росія й намагається посилити тиск на наші позиції, використовуючи мобілізованих, але вони настільки погано підготовлені та екіпіровані, настільки грубо застосовуються командуванням, що це дозволяє припустити: вже скоро Росії може знадобитись і нова хвиля відправки людей на війну.
Ми до цього готуємось – готуємось до того, що поточне російське керівництво шукатиме будь-яких нових можливостей, щоб продовжувати війну. Зокрема й завдяки своїм спільникам – в Ірані.
Саме тому щоденно працюємо з партнерами для того, щоб посилити нашу протиповітряну оборону, інші наші оборонні можливості. Щоденно посилюємо захист нашої критичної інфраструктури, передусім енергетичної".
Передісторія:
- 28 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів президенту Росії Володимиру Путіну, що начебто часткова мобілізація завершилася і на територію України відправили вже 82 тисячі мобілізованих.
- 14 жовтня Путін заявив, що часткова мобілізація в Російській Федерації завершиться до кінця жовтня: з 21 вересня вже мобілізували нібито 222 тисячі росіян.