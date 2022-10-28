Зеленський про мобілізацію в РФ: Вони так погано підготовлені, що скоро знадобиться нова хвиля

Президент Володимир Зеленський вважає, що мобілізовані окупанти настільки погано підготовлені та екіпіровані, що Росії невдовзі може знадобитися нова хвиля мобілізації.

Джерело: відеозвернення Зеленського наприкінці 247-го дня повномасштабної війни

Пряма мова: "Сьогодні (28 жовтня - ред.) у ворога звітують про нібито завершення їхньої мобілізації... Про нібито непотрібність нових хвиль відправки громадян Росії на фронт.

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Ми відчуваємо на передовій зовсім інше. Хоча Росія й намагається посилити тиск на наші позиції, використовуючи мобілізованих, але вони настільки погано підготовлені та екіпіровані, настільки грубо застосовуються командуванням, що це дозволяє припустити: вже скоро Росії може знадобитись і нова хвиля відправки людей на війну.

Ми до цього готуємось – готуємось до того, що поточне російське керівництво шукатиме будь-яких нових можливостей, щоб продовжувати війну. Зокрема й завдяки своїм спільникам – в Ірані.

Саме тому щоденно працюємо з партнерами для того, щоб посилити нашу протиповітряну оборону, інші наші оборонні можливості. Щоденно посилюємо захист нашої критичної інфраструктури, передусім енергетичної".

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