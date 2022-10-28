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Зеленский о мобилизации в РФ: Они так плохо подготовлены, что скоро понадобится новая волна

Алена МазуренкоПятница, 28 октября 2022, 21:20

Президент Владимир Зеленский считает, что мобилизованные оккупанты настолько плохо подготовлены и экипированы, что России вскоре может понадобиться новая волна мобилизации. 

Источник: видеообращение Зеленского в конце 247-го дня полномасштабной войны

Прямая речь: "Сегодня (28 октября - ред.) у врага отчитываются о якобы завершении их мобилизации... О якобы ненужности новых волн отправки граждан России на фронт.

Мы чувствуем на передовой совсем другое. Хотя Россия и пытается усилить давление на наши позиции, используя мобилизованных, но они настолько плохо подготовлены и экипированы, настолько грубо применяются командованием, что это позволяет предположить: уже скоро России может понадобиться и новая волна отправки людей на войну.

Мы к этому готовимся - готовимся к тому, что текущее российское руководство будет искать любые новые возможности, чтобы продолжать войну. В том числе и благодаря своим сообщникам - в Иране.

Именно поэтому ежедневно работаем с партнерами для того, чтобы усилить нашу противовоздушную оборону, другие наши оборонительные возможности. Ежедневно усиливаем защиту нашей критической инфраструктуры, прежде всего энергетической".

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что якобы частичная мобилизация завершилась и в Украину отправили уже 82 тысячи мобилизованных.
  • 14 октября Путин заявил, что частичная мобилизация в Российской Федерации завершится до конца октября: с 21 сентября уже мобилизовали якобы 222 тысячи россиян.

Темы: ЗеленскиймобилизацияРосcиявойна
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