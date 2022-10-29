Херсон: Росіяни дали місцевим дві доби на виселення — Командування

Біля Херсона росіяни дали місцевим жителям дві доби на виселення з помешкань та евакуацію.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: В Командуванні зазначають, що на шляхах так званої евакуації до тимчасово окупованого Криму встановлено додаткові блокпости, де діє ретельний огляд та перевірка цивільних.

Що передувало:

18 жовтня командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін не виключив ухвалення "непростих рішень" щодо майбутнього приходу в окупований Херсон ЗСУ.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що РФ під час відходу із правого берега Херсонщини може вдатися до підриву житлових масивів, щоб перетворити окуповану ним територію на випалену землю.