Херсон: Росіяни дали місцевим дві доби на виселення — Командування

Біля Херсона росіяни дали місцевим жителям дві доби на виселення з помешкань та евакуацію.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: В Командуванні зазначають, що на шляхах так званої евакуації до тимчасово окупованого Криму встановлено додаткові блокпости, де діє ретельний огляд та перевірка цивільних.

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