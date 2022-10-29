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Херсон: Россияне дали местным двое суток на выселение — Командование

"Украинская правда"Суббота, 29 октября 2022, 04:00
ФОТО: GETTY

Возле Херсона россияне дали местным жителям двое суток на выселение из домов и эвакуацию.

Источник: ОК "Юг

Детали: В Командовании отмечают, что на путях так называемой эвакуации во временно оккупированный Крым установлены дополнительные блокпосты, где действует тщательный осмотр и проверка гражданских.

Что предшествовало:

  • 18 октября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин не исключил принятия "непростых решений" относительно будущего прихода в оккупированный Херсон ВСУ.
  • В Генштабе ВСУ сообщали, что РФ при отходе с правого берега Херсонщины может прибегнуть к подрыву жилых массивов, чтобы превратить оккупированную им территорию в выжженную землю.

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Темы: РосcиявойнаХерсон
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