Херсон: Россияне дали местным двое суток на выселение — Командование

Возле Херсона россияне дали местным жителям двое суток на выселение из домов и эвакуацию.

Источник: ОК "Юг"

Детали: В Командовании отмечают, что на путях так называемой эвакуации во временно оккупированный Крым установлены дополнительные блокпосты, где действует тщательный осмотр и проверка гражданских.

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