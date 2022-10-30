"Кухар Путіна" попросив заблокувати YouTube у Росії

Російський бізнесмен і засновник "ПВК Вагнера" Євген Пригожин, також відомий як "кухар Путіна", звернувся до генпрокурора з проханням провести перевірку діяльності YouTube і розглянути питання щодо визнання "небажаною" в РФ американської компанії Google LLC.

Джерело: видання "Холод", яке публікує заяву Пригожина, "Дождь"

Деталі: За словами Пригожина, після повномасштабного нападу Росії на Україну, проти РФ розгорнулася "повномасштабна інформаційна війна", у якій нібито активно використовують "дезінформацію та негативні настанови, впроваджувані за допомогою YouTube".

У заяві йдеться, що на YouTube нібито поширюють фейки, публікують русофобський контент, заклики до повалення влади в Росії тощо.

За словами кухаря Путіна, у Росії є "гідні аналоги YouTube" – VK, Rutube, "Одноклассники" і "Дзен".

Він також закликав прокуратуру обмежити доступ до YouTube.

Дослівно із заяви Пригожина: "Обурення росіян про те, чому Роскомнагляд досі не заблокував YouTube, де їх відверто принижують і ображають, продовжує зростати. Люди переживають, що весь цей русофобський контент можуть побачити їхні діти. Час вимагає більш жорстких заходів, оскільки накладені штрафи не зупинили ці кричущі порушення".

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Передісторія:

Наприкінці вересня російський бізнесмен Євген Пригожин, якого також називають "кухарем Путіна", вперше визнав, що сам створював воєнізоване формування "Вагнер" із 1 травня 2014 року заради захоплення територій України.

У березні Роскомнагляд заявив, що YouTube займається тероризмом і зажадав від нього припинити трансляцію "антиросійських роликів".

Тоді ж російські федеральні видання писали, що YouTube у Росії можуть заблокувати до кінця березня.

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