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"Кухар Путіна" попросив заблокувати YouTube у Росії

Ірина БалачукНеділя, 30 жовтня 2022, 14:05
Кухар Путіна попросив заблокувати YouTube у Росії
Євген Пригожин. Фото ТАСС

Російський бізнесмен і засновник "ПВК Вагнера" Євген Пригожин, також відомий як "кухар Путіна", звернувся до генпрокурора з проханням провести перевірку діяльності YouTube і розглянути питання щодо визнання "небажаною" в РФ американської компанії Google LLC.

Джерело: видання "Холод", яке публікує заяву Пригожина, "Дождь"

Деталі: За словами Пригожина, після повномасштабного нападу Росії на Україну, проти РФ розгорнулася "повномасштабна інформаційна війна", у якій нібито активно використовують "дезінформацію та негативні настанови, впроваджувані за допомогою YouTube".

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У заяві йдеться, що на YouTube нібито поширюють фейки, публікують русофобський контент, заклики до повалення влади в Росії тощо.

За словами кухаря Путіна, у Росії є "гідні аналоги YouTube" – VK, Rutube, "Одноклассники" і "Дзен".

Він також закликав прокуратуру обмежити доступ до YouTube.

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Дослівно із заяви Пригожина: "Обурення росіян про те, чому Роскомнагляд досі не заблокував YouTube, де їх відверто принижують і ображають, продовжує зростати. Люди переживають, що весь цей русофобський контент можуть побачити їхні діти. Час вимагає більш жорстких заходів, оскільки накладені штрафи не зупинили ці кричущі порушення".

Передісторія: 

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Теми: РосіяінтернетвійнаВагнер
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