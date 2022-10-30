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"Повар Путина" попросил заблокировать YouTube в России

Ирина БалачукВоскресенье, 30 октября 2022, 15:05
Евгений Пригожин. Фото ТАСС

Российский бизнесмен и основатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин, также известный как "повар Путина", обратился к генпрокурору с просьбой провести проверку деятельности YouTube и рассмотреть вопрос о признании "нежелательной" в РФ американской компании Google LLC.

Источник: издание "Холод", которое публикует заявление Пригожина, "Дождь"

Детали: По словам Пригожина, после полномасштабного нападения России на Украину, против РФ развернулась "полномасштабная информационная война", в которой якобы активно используются "дезинформация и негативные установки, внедряемые с помощью YouTube".

В заявлении говорится, что на YouTube якобы распространяют фейки, публикуют русофобский контент, призывы к свержению власти в России и пр.

По словам повара Путина, в России есть "достойные аналоги YouTube" – VK, Rutube, "Одноклассники" и "Дзен".

Он также призвал прокуратуру ограничить доступ к YouTube.

Дословно из заявления Пригожина: "Возмущение россиян о том, почему Роскомнадзор до сих пор не заблокировал YouTube, где их откровенно унижают и оскорбляют, продолжает расти. Люди переживают, что весь этот русофобский контент могут увидеть их дети. Времена требуют более жестких мер, так как наложенные штрафы не остановили эти вопиющие нарушения".

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Темы: РосcияинтернетвойнаВагнер
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