У Кривому Розі ракета влучила у промислове підприємство – ОВА

У Кривому Розі одна з випущених Росією ракет влучила у промислове підприємство, дві ракети збила ППО.

Джерело: голова Криворізької ОВА Олександр Вілкул в Telegram

Пряма мова: "Під час ранкового ракетного обстрілу дві ракети збиті, одна крилата ракета – влучання у промислове підприємство. Руйнування, але без втрат".

Реклама:

Деталі: За інформацією голови Криворізької ОВА, 31 жовтня очікуються ще декілька хвиль ракетних ударів. Не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Що цьому передувало:

Зранку 31 жовтня Росія завдала ракетних ударів по десятках містах України. Протиповітряна оборона збила 44 із понад пів сотні російських ракет.

Внаслідок ранкових ракетних атак РФ на Дніпропетровщині є влучання по об’єктах енергетичної інфраструктури та серйозні руйнування.