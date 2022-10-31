Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Кривому Розі ракета влучила у промислове підприємство – ОВА

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 31 жовтня 2022, 12:13
Ілюстративне фото з Укрінформу

У Кривому Розі одна з випущених Росією ракет влучила у промислове підприємство, дві ракети збила ППО.

Джерело: голова Криворізької ОВА Олександр Вілкул в Telegram

Пряма мова: "Під час ранкового ракетного обстрілу дві ракети збиті, одна крилата ракета – влучання у промислове підприємство. Руйнування, але без втрат".

Деталі: За інформацією голови Криворізької ОВА, 31 жовтня очікуються ще декілька хвиль ракетних ударів. Не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Що цьому передувало: 

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: Кривий РігвійнаВілкул
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Авіація атакувала скупчення особового складу окупантів – командування

відеоПутін: Масований удар по Україні – це помста за Севастополь

"Зернова угода" залишається чинною попри заяви РФ – ООН

Богуслаєв на початку війни саботував передачу ЗСУ гелікоптерів – генпрокурор

Росіяни поцілили у два цивільних буксири – є загиблі, поранений і зниклий

Без світла ще 270 тисяч квартир: Кличко повідомив, коли стабілізують ситуацію

Усі новини...
Кривий Ріг
"Багато дітей" – Вілкул про евакуацію людей із прифронтової Херсонщини
Через обстріли частина Дніпропетровської області – без світла й води
Окупанти влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі – Вілкул
Останні новини
04:45
На Полтавщині 4 ворожі дрони впали на цивільні об’єкти
04:11
Зеленський відзначив державними нагородами ще понад 400 військових
03:22
Оновлено від 02:09У Полтаві пролунали вибухи, над областю збито 3 БПЛА – ОВА
02:53
Вибухи у Севастополі: США стежать за ситуацією – Пентагон
01:56
Авіація атакувала скупчення особового складу окупантів – командування
01:30
Вибух міни біля ЗАЕС став причиною відключення енергоблоку – МАГАТЕ
00:37
Деякі іноземні виші змінили умови навчання для українських студентів-чоловіків – МОН
00:36
Маск розпустив раду директорів Twitter – ВВС
00:15
Ворог обстріляв дві громади Сумщини, близько 50 приходів
23:56
Шольца засмучують екоактивісти, які псують твори мистецтва
Усі новини...