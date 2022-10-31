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У Кривому Розі ракета влучила у промислове підприємство – ОВА

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 31 жовтня 2022, 11:13
У Кривому Розі ракета влучила у промислове підприємство – ОВА
Ілюстративне фото з Укрінформу

У Кривому Розі одна з випущених Росією ракет влучила у промислове підприємство, дві ракети збила ППО.

Джерело: голова Криворізької ОВА Олександр Вілкул в Telegram

Пряма мова: "Під час ранкового ракетного обстрілу дві ракети збиті, одна крилата ракета – влучання у промислове підприємство. Руйнування, але без втрат".

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Деталі: За інформацією голови Криворізької ОВА, 31 жовтня очікуються ще декілька хвиль ракетних ударів. Не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Що цьому передувало: 

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Теми: Кривий РігвійнаВілкул
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