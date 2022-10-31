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В Кривом Роге ракета попала в промышленное предприятие – ОВА

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 31 октября 2022, 12:13
Иллюстративное фото из Укринформа

В Кривом Роге одна из выпущенных Россией ракет попала в промышленное предприятие, две ракеты сбила ППО.

Источник: глава Криворожской ОВА Александр Вилкул в Telegram

Прямая речь: "Во время утреннего ракетного обстрела две ракеты сбиты, одна крылатая ракета – попадание в промышленное предприятие. Разрушения, но без потерь".

Детали: По информации главы Криворожской ОВА, 31 октября ожидаются еще несколько волн ракетных ударов. Не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Что этому предшествовало: 

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Темы: Кривой РогвойнаВилкул
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