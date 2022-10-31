В Кривом Роге ракета попала в промышленное предприятие – ОВА
Понедельник, 31 октября 2022, 11:13
В Кривом Роге одна из выпущенных Россией ракет попала в промышленное предприятие, две ракеты сбила ППО.
Источник: глава Криворожской ОВА Александр Вилкул в Telegram
Прямая речь: "Во время утреннего ракетного обстрела две ракеты сбиты, одна крылатая ракета – попадание в промышленное предприятие. Разрушения, но без потерь".
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Детали: По информации главы Криворожской ОВА, 31 октября ожидаются еще несколько волн ракетных ударов. Не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Что этому предшествовало:
- Утром 31 октября Россия нанесла ракетные удары по десяткам городов Украины. Противовоздушная оборона сбила 44 из более полусотни российских ракет.
- В результате утренних ракетных атак РФ на Днепропетровщине есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры и серьезные разрушения.
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