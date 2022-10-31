В Кривом Роге ракета попала в промышленное предприятие – ОВА

В Кривом Роге одна из выпущенных Россией ракет попала в промышленное предприятие, две ракеты сбила ППО.

Источник: глава Криворожской ОВА Александр Вилкул в Telegram

Прямая речь: "Во время утреннего ракетного обстрела две ракеты сбиты, одна крылатая ракета – попадание в промышленное предприятие. Разрушения, но без потерь".

Реклама:

Детали: По информации главы Криворожской ОВА, 31 октября ожидаются еще несколько волн ракетных ударов. Не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Что этому предшествовало:

Утром 31 октября Россия нанесла ракетные удары по десяткам городов Украины. Противовоздушная оборона сбила 44 из более полусотни российских ракет.

В результате утренних ракетных атак РФ на Днепропетровщине есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры и серьезные разрушения.