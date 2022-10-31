ДТЕК повідомляє про відновлення світла у Києві, але діють обмеження

У ДТЕК повідомили, що відновили електропостачання у Києві для споживачів та об’єктів водоканалу, але наразі діють обмеження за вказівкою "Укренерго".

Джерело: ДТЕК Київські електромережі

Дослівно: "Станом на 18:00, наші спеціалісти перевели на тимчасову схему живлення всіх знеструмлених споживачів в Києві. Ці клієнти знову зі світлом.

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В той же час, за вказівкою системного оператор НЕК "Укренерго", в Києві наразі застосовані екстренні електропостачання. Тому частина споживачів зараз тимчасово без електропостачання, відповідно до потреб енергосистеми".

Деталі: Відзначається, що для цих споживачів електропостачання буде відновлено після стабілізації ситуації в енергосистемі, відповідно до вказівки диспетчера "Укренерго".

У ДТЕК також закликають у зв’язку зі збільшенням навантаження на електромережі, вмикати енергоємні прилади по черзі і максимально знизити споживання електроенергії в пікові години з 17.00 до 23.00.

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