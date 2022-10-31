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ДТЕК повідомляє про відновлення світла у Києві, але діють обмеження

Альона Мазуренко Понеділок, 31 жовтня 2022, 18:18
ДТЕК повідомляє про відновлення світла у Києві, але діють обмеження

У ДТЕК повідомили, що відновили електропостачання у Києві для споживачів та об’єктів водоканалу, але наразі діють обмеження за вказівкою "Укренерго".

Джерело: ДТЕК Київські електромережі

Дослівно: "Станом на 18:00, наші спеціалісти перевели на тимчасову схему живлення всіх знеструмлених споживачів в Києві. Ці клієнти знову зі світлом.

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В той же час, за вказівкою системного оператор НЕК "Укренерго", в Києві наразі застосовані екстренні  електропостачання. Тому частина споживачів зараз тимчасово без електропостачання, відповідно до потреб енергосистеми".

Деталі: Відзначається, що для цих споживачів електропостачання буде відновлено після стабілізації ситуації в енергосистемі, відповідно до вказівки диспетчера "Укренерго".

У ДТЕК також закликають у зв’язку зі збільшенням навантаження на електромережі, вмикати енергоємні прилади по черзі і максимально знизити споживання електроенергії в пікові години з 17.00 до 23.00.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що ситуацію зі електроенергією у столиці стабілізують о 21.00-22.00. За його словами без світла в столиці 270 тисяч квартир. І 40% споживачів столиці - без води.
  • Починаючи з 07.00 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України. Протиповітряна оборона України збила 44 із понад пів сотні російських ракет, запущених Росією.
  • Зокрема загарбники завдали ударів по критичній інфраструктурі Київщини. Внаслідок обстрілів і влучань окупантів пошкоджені будівлі. Є потерпілі. 
  • В Київській міській військовій адміністрації зазначають, що завдяки роботі ППО, ворожих влучань по столиці немає, однак через ситуацію на Київщині в місті є перебої зі світлом та водою (80% мешканців столиці без водопостачання).

Теми: КиївелектроенергіяобстрілДТЕК
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