ДТЭК сообщает о восстановлении света в Киеве, но действуют ограничения

В ДТЭК сообщили, что восстановили электроснабжение в Киеве для потребителей и объектов водоканала, но пока действуют ограничения по указанию "Укрэнерго".

Источник: ДТЭК Киевские электросети

Дословно: "По состоянию на 18:00, наши специалисты перевели на временную схему питания всех обесточенных потребителей в Киеве. Эти клиенты снова со светом.

В то же время, по указанию системного оператора НЭК "Укрэнерго", в Киеве пока применены экстренные электроснабжения. Поэтому часть потребителей сейчас временно без электроснабжения, в соответствии с потребностями энергосистемы".

Детали: Отмечается, что для этих потребителей электроснабжение будет восстановлено после стабилизации ситуации в энергосистеме, в соответствии с указанием диспетчера "Укрэнерго".

В ДТЭК также призывают в связи с увеличением нагрузки на электросети, включать энергоемкие приборы по очереди и максимально снизить потребление электроэнергии в пиковые часы с 17.00 до 23.00.

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