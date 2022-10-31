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ДТЭК сообщает о восстановлении света в Киеве, но действуют ограничения

Алена МазуренкоПонедельник, 31 октября 2022, 19:18

В ДТЭК сообщили, что восстановили электроснабжение в Киеве для потребителей и объектов водоканала, но пока действуют ограничения по указанию "Укрэнерго".

Источник: ДТЭК Киевские электросети

Дословно: "По состоянию на 18:00, наши специалисты перевели на временную схему питания всех обесточенных потребителей в Киеве. Эти клиенты снова со светом.

В то же время, по указанию системного оператора НЭК "Укрэнерго", в Киеве пока применены экстренные электроснабжения. Поэтому часть потребителей сейчас временно без электроснабжения, в соответствии с потребностями энергосистемы".

Детали: Отмечается, что для этих потребителей электроснабжение будет восстановлено после стабилизации ситуации в энергосистеме, в соответствии с указанием диспетчера "Укрэнерго".

В ДТЭК также призывают в связи с увеличением нагрузки на электросети, включать энергоемкие приборы по очереди и максимально снизить потребление электроэнергии в пиковые часы с 17.00 до 23.00.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что ситуацию с электроэнергией в столице стабилизируют в 21.00-22.00. Без света в столице 270 тысяч квартир. И 40% потребителей столицы - без воды.
  • Начиная с 07.00 31 октября российские оккупанты произвели несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины. Противовоздушная оборона Украины сбила 44 из более полусотни российских ракет, запущенных Россией.
  • В частности захватчики нанесли удары по критической инфраструктуре Киевщины. В результате обстрелов и попаданий оккупантов повреждены здания. Есть пострадавшие. 
  • В Киевской городской военной администрации отметили, что благодаря работе ПВО, вражеских попаданий по столице нет, однако из-за ситуации на Киевщине в городе есть перебои со светом и водой (80% жителей столицы без водоснабжения).

Темы: КиевэлектроэнергияобстрелДТЭК
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