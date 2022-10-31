Окупанти розширюють зону "евакуації" на Херсонщині

Гауляйтер окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що окупанти вирішили розширити зону "евакуації" для населення, начебто це пов'язано з можливістю застосування Збройними силами "заборонених методів війни".

Джерело: Сальдо у Telegram

Деталі: Колаборант бреше, що територія Херсонщини може бути затоплена через удари ЗСУ по Каховській греблі.

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Тому, за його словами, необхідно розширити зону "евакуації" на 15 кілометрів від Дніпра. Зокрема, це стосується населених пунктів Новокаховського міського округу, Голопристанського, Олешкінського, Каховського, Горностаївського, Великолепетиського та Верхньорогачицького муніципальних округів.

Сальдо переконує, що таке рішення дозволить "створити ешелоновану оборону, яка дасть можливість відбити напад українських збройних формувань".

Тим, хто послухає колаборантів, Сальдо від імені Росії обіцяє по 100 тисяч рублів та житлові сертифікати.

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