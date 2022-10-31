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Оккупанты расширяют зону "эвакуации" на Херсонщине

Станислав ПогориловПонедельник, 31 октября 2022, 20:49
Владимир Сальдо, скриншот

Гауляйтер оккупированной части Херсонщины Владимир Сальдо заявил, что оккупанты решили расширить зону "эвакуации" для населения, якобы это связано с возможностью применения Вооруженными силами "запрещенных методов войны".

Источник: Сальдо в Telegram

Детали: Коллаборант врет, что территория Херсонщины может быть затоплена из-за ударов ВСУ по Каховской плотине.

Поэтому, по его словам, необходимо расширить зону "эвакуации" на 15 километров от Днепра. В частности, это касается населенных пунктов Новокаховского городского округа, Голопристанского, Олешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачицкого муниципальных округов.

Сальдо убеждает, что такое решение позволит "создать эшелонированную оборону, которая даст возможность отразить нападение украинских вооруженных формирований".

Тем, кто послушает коллаборантов, Сальдо от имени России обещает по 100 тысяч рублей и жилищные сертификаты.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 19 октября Сальдо заявлял, что так называемое руководство Херсонской области решило перебраться на левый берег в связи с якобы подготовкой контрнаступления ВСУ.
  • В США считают, что "окно возможностей" для отвоевания Херсона есть где-то до начала декабря.

Темы: Херсонская областьвойнаУкраинаРосcия
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