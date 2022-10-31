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Путин удивился, что нужен указ об окончании мобилизации: пошел к юристам

Станислав ПогориловПонедельник, 31 октября 2022, 22:35
Владимир Путин, фото: "РИА "Новости"

Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что мобилизация в России завершена, однако делает вид, что не знает, нужен ли для этого отдельный указ.

Источник: Путин на пресс-конференции в Сочи

Прямая речь Путина: "Было сделано (объявлена мобилизация - ред.) моим указом, но было сделано по предложению Минобороны".

Детали: По словам Путина, он посоветуется, нужен ли отдельный указ. "Я с юристами поговорю, нужно ли указом завершать мобилизацию, но она завершена, точка поставлена", - сказал он.

Что предшествовало

  • 31 октября российский генштаб заявил, якобы направил подчиненым указания до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации.
  • 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что якобы частичная мобилизация завершилась и в Украину отправили уже 82 тысячи мобилизованных.
  • Кремль 31 октября избежал ответа о наличии этого указа от президента РФ Владимира Путина.

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Темы: ПутинмобилизацияРосcиявойна
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