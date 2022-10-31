Путин удивился, что нужен указ об окончании мобилизации: пошел к юристам

Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что мобилизация в России завершена, однако делает вид, что не знает, нужен ли для этого отдельный указ.

Источник: Путин на пресс-конференции в Сочи

Прямая речь Путина: "Было сделано (объявлена мобилизация - ред.) моим указом, но было сделано по предложению Минобороны".

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Детали: По словам Путина, он посоветуется, нужен ли отдельный указ. "Я с юристами поговорю, нужно ли указом завершать мобилизацию, но она завершена, точка поставлена", - сказал он.

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