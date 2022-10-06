Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У МЗС РФ заявили, що ядерна війна неприпустима і ніколи не має бути розв'язана

Катерина ТищенкоЧетвер, 6 жовтня 2022, 17:50
У МЗС РФ заявили, що ядерна війна неприпустима і ніколи не має бути розв'язана
Марія Захарова на брифінгу 6 жовтня, скріншот відео

Росія заявляє, що дотримується принципу неприпустимості ядерної війни і що така війна ніколи не повинна бути розв'язана.

Джерело: офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова на брифінгу в четвер, відео якого публікує ТАСС

Пряма мова: "Російська Федерація повною мірою віддана принципу неприпустимості ядерної війни. Ми неодноразово говорили і підтверджували це. У такій війні не може бути переможців, вона ніколи не повинна бути розв'язана".

Реклама:

Деталі: Захарова також заявила, що градус "ядерної риторики" підвищується нібито "НАТОцентричними структурами, НАТОцентричними країнами і тими, хто обслуговує в інформаційній сфері їхні інтереси", не згадавши про погрози представників РФ, зокрема президента країни Володимира Путіна та експрезидента, заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва.

"Ми не маємо наміру брати участь у цьому моторошному дискурсі, присвяченому накачуванню ядерної риторики", - заявила представниця МЗС РФ, додавши, що не буде зачитувати "доктринальні документи з цього приводу", тому що позиція країни "не зазнала жодних змін".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Президент Росії Володимир Путін після оголошення часткової мобілізації в РФ знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї. "У разі загрози територіальній цілісності нашої країни, для захисту Росії і нашого народу ми, безумовно, використаємо всі наявні в нашому розпорядженні засоби. Це не блеф", - сказав, зокрема, він.
  • Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вважає, що Росія може безкарно нанести ядерний удар по Україні, оскільки країни НАТО не зроблять прямих кроків у відповідь, турбуючись про свою безпеку. Також Медведєв лякав початком Третьої світової та зникненням значної частини українців.
  • Президент України Володимир Зеленський не вважає, що Путін "блефує", коли натякає на застосування ядерної зброї. Водночас Зеленський переконаний, що Путін у разі застосування ядерної зброї "не зможе зберегти життя".

Теми: Росіяядерна зброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Росія
Прийшли, погрожували розстріляти: ЗМІ дізнались, що було після похорону Пригожина
До Реєстру збитків України від війни приєдналася Швейцарія
Естонія експортує до Росії найбільшу кількість товарів поза ЄС
Останні новини
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
Усі новини...
Реклама: