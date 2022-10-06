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У МЗС РФ заявили, що ядерна війна неприпустима і ніколи не має бути розв'язана

Катерина ТищенкоЧетвер, 6 жовтня 2022, 17:50
Марія Захарова на брифінгу 6 жовтня, скріншот відео

Росія заявляє, що дотримується принципу неприпустимості ядерної війни і що така війна ніколи не повинна бути розв'язана.

Джерело: офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова на брифінгу в четвер, відео якого публікує ТАСС

Пряма мова: "Російська Федерація повною мірою віддана принципу неприпустимості ядерної війни. Ми неодноразово говорили і підтверджували це. У такій війні не може бути переможців, вона ніколи не повинна бути розв'язана".

Деталі: Захарова також заявила, що градус "ядерної риторики" підвищується нібито "НАТОцентричними структурами, НАТОцентричними країнами і тими, хто обслуговує в інформаційній сфері їхні інтереси", не згадавши про погрози представників РФ, зокрема президента країни Володимира Путіна та експрезидента, заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва.

"Ми не маємо наміру брати участь у цьому моторошному дискурсі, присвяченому накачуванню ядерної риторики", - заявила представниця МЗС РФ, додавши, що не буде зачитувати "доктринальні документи з цього приводу", тому що позиція країни "не зазнала жодних змін".

Передісторія:

  • Президент Росії Володимир Путін після оголошення часткової мобілізації в РФ знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї. "У разі загрози територіальній цілісності нашої країни, для захисту Росії і нашого народу ми, безумовно, використаємо всі наявні в нашому розпорядженні засоби. Це не блеф", - сказав, зокрема, він.
  • Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вважає, що Росія може безкарно нанести ядерний удар по Україні, оскільки країни НАТО не зроблять прямих кроків у відповідь, турбуючись про свою безпеку. Також Медведєв лякав початком Третьої світової та зникненням значної частини українців.
  • Президент України Володимир Зеленський не вважає, що Путін "блефує", коли натякає на застосування ядерної зброї. Водночас Зеленський переконаний, що Путін у разі застосування ядерної зброї "не зможе зберегти життя".

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Теми: Росіяядерна зброя
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