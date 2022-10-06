У МЗС РФ заявили, що ядерна війна неприпустима і ніколи не має бути розв'язана
Росія заявляє, що дотримується принципу неприпустимості ядерної війни і що така війна ніколи не повинна бути розв'язана.
Джерело: офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова на брифінгу в четвер, відео якого публікує ТАСС
Пряма мова: "Російська Федерація повною мірою віддана принципу неприпустимості ядерної війни. Ми неодноразово говорили і підтверджували це. У такій війні не може бути переможців, вона ніколи не повинна бути розв'язана".
Деталі: Захарова також заявила, що градус "ядерної риторики" підвищується нібито "НАТОцентричними структурами, НАТОцентричними країнами і тими, хто обслуговує в інформаційній сфері їхні інтереси", не згадавши про погрози представників РФ, зокрема президента країни Володимира Путіна та експрезидента, заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва.
"Ми не маємо наміру брати участь у цьому моторошному дискурсі, присвяченому накачуванню ядерної риторики", - заявила представниця МЗС РФ, додавши, що не буде зачитувати "доктринальні документи з цього приводу", тому що позиція країни "не зазнала жодних змін".
Передісторія:
- Президент Росії Володимир Путін після оголошення часткової мобілізації в РФ знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї. "У разі загрози територіальній цілісності нашої країни, для захисту Росії і нашого народу ми, безумовно, використаємо всі наявні в нашому розпорядженні засоби. Це не блеф", - сказав, зокрема, він.
- Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вважає, що Росія може безкарно нанести ядерний удар по Україні, оскільки країни НАТО не зроблять прямих кроків у відповідь, турбуючись про свою безпеку. Також Медведєв лякав початком Третьої світової та зникненням значної частини українців.
- Президент України Володимир Зеленський не вважає, що Путін "блефує", коли натякає на застосування ядерної зброї. Водночас Зеленський переконаний, що Путін у разі застосування ядерної зброї "не зможе зберегти життя".