У МЗС РФ заявили, що ядерна війна неприпустима і ніколи не має бути розв'язана

Росія заявляє, що дотримується принципу неприпустимості ядерної війни і що така війна ніколи не повинна бути розв'язана.

Джерело: офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова на брифінгу в четвер, відео якого публікує ТАСС

Пряма мова: "Російська Федерація повною мірою віддана принципу неприпустимості ядерної війни. Ми неодноразово говорили і підтверджували це. У такій війні не може бути переможців, вона ніколи не повинна бути розв'язана".

Деталі: Захарова також заявила, що градус "ядерної риторики" підвищується нібито "НАТОцентричними структурами, НАТОцентричними країнами і тими, хто обслуговує в інформаційній сфері їхні інтереси", не згадавши про погрози представників РФ, зокрема президента країни Володимира Путіна та експрезидента, заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва.

"Ми не маємо наміру брати участь у цьому моторошному дискурсі, присвяченому накачуванню ядерної риторики", - заявила представниця МЗС РФ, додавши, що не буде зачитувати "доктринальні документи з цього приводу", тому що позиція країни "не зазнала жодних змін".

Передісторія:

Президент Росії Володимир Путін після оголошення часткової мобілізації в РФ знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї. "У разі загрози територіальній цілісності нашої країни, для захисту Росії і нашого народу ми, безумовно, використаємо всі наявні в нашому розпорядженні засоби. Це не блеф", - сказав, зокрема, він.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вважає, що Росія може безкарно нанести ядерний удар по Україні, оскільки країни НАТО не зроблять прямих кроків у відповідь, турбуючись про свою безпеку. Також Медведєв лякав початком Третьої світової та зникненням значної частини українців.

Президент України Володимир Зеленський не вважає, що Путін "блефує", коли натякає на застосування ядерної зброї. Водночас Зеленський переконаний, що Путін у разі застосування ядерної зброї "не зможе зберегти життя".