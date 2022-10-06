Генштаб: У віддалених регіонах РФ мобілізують ледь не всіх чоловіків, а в Москві майже нікого
Четвер, 6 жовтня 2022, 18:49
У Москві план мобілізації складає менше 0,2% населення і його не виконано навіть наполовину, натомість у віддалених регіонах РФ мобілізують велику кількість чоловічого населення.
Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину
Дослівно: "За наявною інформацією, часткова мобілізація, оголошена військово-політичним керівництвом РФ, фактично "поглинає" невеличкі населені пункти віддалених регіонів Росії.
Призов відбувається методом облав, практично все чоловіче населення призовного віку силоміць доставляють у військкомати.
Разом з тим, у Москві й на половину не виконано план відмобілізування, який складає по районах менше 0,2 відсотка населення".
Передісторія:
- 21 вересня президент Росії Володимир Путін заявив про часткову мобілізацію громадян країни.
- 28 вересня стало відомо, що перші мобілізовані вже потрапили на фронт війни в Україні.
- Влада російської Туви роздає овець сім'ям мешканців регіону, призваних у рамках мобілізації для війни в Україні, а родичі мобілізованих жителів російського Сахаліну отримають по 5 кг риби на людину в рамках підтримки від держави.
- За даними російських ЗМІ, у селі Тюменєво Кемеровської області Росії призвали в армію всіх чоловіків.
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