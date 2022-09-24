В одному з сіл Росії мобілізували всіх чоловіків – ЗМІ

У селі Тюменєво Кемеровської області Росії призвали в армію всіх чоловіків.

Джерело: "Новая газета. Европа" з посиланням на інформованого співрозмовника

Деталі: За його словами, було мобілізовано 59 осіб.

Пряма мова: "Сьогодні ходили по дворах і роздавали повістки. У понеділок потрібно прибути до військкомату".

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