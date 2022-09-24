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В одному з сіл Росії мобілізували всіх чоловіків – ЗМІ

"Українська правда"Субота, 24 вересня 2022, 19:57
Getty Images

У селі Тюменєво Кемеровської області Росії призвали в армію всіх чоловіків.

Джерело: "Новая газета. Европа" з посиланням на інформованого співрозмовника

Деталі: За його словами, було мобілізовано 59 осіб.

Пряма мова: "Сьогодні ходили по дворах і роздавали повістки. У понеділок потрібно прибути до військкомату".

Нагадаємо:

  • Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про "часткову" мобілізацію.
  • Пізніше з'ясувалося, що в указі про мобілізацію є таємний пункт, який дає змогу Міноборони країни призвати на війну більше мільйона людей, переважно з сіл.
  • Після оголошеної мобілізації в російських містах пройшли протести. За даними правозахиників, поліція вже затримала тисячі людей.
  • В Москві та Воронежі затриманим під час акції протесту проти мобілізації почали видавати повістки до військкоматів.

Теми: мобілізаціяРосія
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