В одному з сіл Росії мобілізували всіх чоловіків – ЗМІ
Субота, 24 вересня 2022, 19:57
У селі Тюменєво Кемеровської області Росії призвали в армію всіх чоловіків.
Джерело: "Новая газета. Европа" з посиланням на інформованого співрозмовника
Деталі: За його словами, було мобілізовано 59 осіб.
Пряма мова: "Сьогодні ходили по дворах і роздавали повістки. У понеділок потрібно прибути до військкомату".
Нагадаємо:
- Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про "часткову" мобілізацію.
- Пізніше з'ясувалося, що в указі про мобілізацію є таємний пункт, який дає змогу Міноборони країни призвати на війну більше мільйона людей, переважно з сіл.
- Після оголошеної мобілізації в російських містах пройшли протести. За даними правозахиників, поліція вже затримала тисячі людей.
- В Москві та Воронежі затриманим під час акції протесту проти мобілізації почали видавати повістки до військкоматів.