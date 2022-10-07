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Резніков "привітав" Путіна: Із людиною, яка поки що очолює Росію, ніхто вже говорити не буде

Олена РощінаП'ятниця, 7 жовтня 2022, 09:01
Олексій Резніков, скриншот

Міністр оборони України Олексій Резніков у день 70-річчя президента Російської Федерації Володимира Путіна заявив, що з ним переговори не вестимуться.

Джерело: відеозвернення Олексія Резнікова до російських офіцерів та військового командування, оприлюднене 7 жовтня

Пряма мова: "З людиною, яка поки що очолює Росію, ніхто вже не говоритиме. Про це чітко сказав президент України.

Хто представить Росію на можливих переговорах у майбутньому? Я вам скажу. Ті, хто вас уже обдурив. І готується зробити винними. Тому що або вони – або ви. І ви знаєте, що це правда".

Деталі: Резніков заявив російським військовослужбовцям, що їх "відправили помирати не за добру справу", і тому їхній президент "ховається в бункері, а не тримає удар поруч".

"Він боїться вашого прозріння, презирства та вашого справедливого гніву", – припустив міністр оборони України.

Пряма мова: "Президент України Володимир Зеленський відвідує фронт. Чи то Лисичанськ під ударами, чи звільнений Ізюм. Я сам неодноразово вручав нагороди та бойову зброю найкращим воїнам прямо в окопах. Це честь для мене.

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Наш президент – зі своєю армією. Де ваш?".

Деталі: Резніков зазначив, що країни НАТО постачають Україні зброю, але б'ють росіян цією зброєю українські воїни.

Він також заявив, що у московських чиновників та політиків, які відправили своїх громадян на війну, "гроші та майно перебувають у країнах НАТО, які постачають нам зброю".

"Їхні сім'ї в країнах НАТО. Зовсім недавно вони чудово себе почували у Лондоні та Вашингтоні. Їм триста років не потрібен Лиман, Попасна чи Каховка. Вони навіть не знають, де це", – сказав Резніков.

Він закликав російських військовослужбовців врятувати Росію від трагедії, а російську армію – від приниження, а також пообіцяв "безпеку та справедливість усім, хто відмовиться воювати".

Цьому передувало: 30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з Росією, але не з Володимиром Путіним, а з іншим президентом РФ. Того дня РНБО констатувала неможливість проведення переговорів із Путіним, а Зеленський затвердив це указом.

Це стало відповіддю на запуск Путіним анексії території 4 областей України. До цього український лідер не раз попереджав Кремль, що у випадку анексії нових територій України переговори стануть неможливими. 

Речник президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що для переговорів з Україною доведеться чекати на зміну позиції чинного президента країни Володимира Зеленського або вже на його наступника.

Теми: РезніковПутінвійнапереговори
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