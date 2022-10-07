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У Запоріжжі вже 11 жертв ударів, що сталися 6 жовтня, 15 людей ще шукають

Олена РощінаП'ятниця, 7 жовтня 2022, 10:13
У Запоріжжі розбирають завали після ракетних ударів, фото ДСНС

У Запоріжжі зросла до 11 кількість жертв ракетних ударів по центру міста, яких було завдано 6 жовтня. 

Джерело: секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, ДСНС

Пряма мова Куртєва: "Всю ніч не припинялись пошуково-рятувальні роботи на місцях зруйнованих ракетами будинків.

Станом на 5 ранку було врятовано 21 людину, з них 13 осіб госпіталізовано. На превеликий жаль, збільшилась кількість жертв обстрілу.

За однією адресою з-під завалів було деблоковано 7 загиблих людей. За іншою адресою було деблоковано трьох загиблих людей, ще за однією – 1 загиблу людину.

Всього відомо про 11 жертв. Ще мінімум 15 осіб вважаються безвісти зниклими".

Деталі: За даними ДСНС, з-під завалів п’ятиповерхового житлового будинку деблоковано 8 загиблих осіб, врятовано 6 людей, з яких 5 госпіталізовано, а з-під завалів чотириповерхового житлового будинку деблоковано 3 загиблих людей, врятовано 15 осіб, з яких 8 госпіталізовано. Всього врятовано 21 людину, загинуло 11 людей.

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Рятувальники вже надали дозвіл комунальним службам для ліквідації наслідків.

"Комунальники працюють з самого ранку, але робочих рук не вистачає, тому всі бажаючі можуть приєднатися до ліквідації наслідків прильотів", – зазначив Куртєв.

Уже після цього повідомлення російські війська завдали нового удару по місту Запоріжжя.

Цьому передувало: Росіяни в ніч на 6 жовтня завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхівках у центрі Запоріжжя, цілили в об’єкти інфраструктури. Ввечері було відомо про 7 загиблих і 5 зниклих безвісти

Крім того, в четвер вранці була повторна ракетна атака по місту Запоріжжя, а під ранок пятниці – атака дронами-камікадзе "Shahed-136".

Теми: Запоріжжявійна
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