Окупанти показали перших мобілізованих: кажуть, вони вже у Запорізькій області і рвуться у бій
Так званий "член головної ради військово-цивільної адміністрації" окупантів у Запорізькій області Володимир Рогов повідомив, що в регіон почали прибувати перші мобілізовані в рамках оголошеної Путіним часткової мобілізації.
Джерело: Рогов у Telegram
Пряма мова Рогова: "Військовослужбовці, призвані до Збройних сил Російської Федерації в рамках часткової мобілізації, продовжують прибувати в зону СВО.
Перші групи мобілізованих прибули до Запорізької області, де вони зараз проходять курс інтенсивної бойової підготовки на полігонах, який враховує досвід боїв останніх місяців".
Деталі: Рогов також оприлюднив відео з мобілізованими.
Окупанти показали "свіжих" мобілізованих, які прибули у Запорізьку область. Російський офіцер запевняє, що солдати пройшли всю необхідну підготовку, "екіпіровані за останнім словом техніки" і "рвуться в бій". Відео з Telegram пособника окупантів Рогова pic.twitter.com/sVVNnmyfHB— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 7, 2022ВІДЕО ДНЯ
На ньому чоловік, титрований "Магомед-Абдул Керімов, офіцер ЗС РФ" заявив, що мобілізовані пройшли вже всю необхідну підготовку – "вогневу, інженерну та військово-медичну".
За його словами, "особовий склад проявляє особливу активність і рішучість, усі рвуться вперед".
Російський офіцер також запевняє, що солдати "добровільно самі прийшли до військкоматів після оголошення часткової мобілізації", вони "екіпіровані за останнім словом техніки – їм видали сучасні автомати, боєприпаси, бронежилети", і вони нібито "жадають вступити в лави підрозділів, що воюють, і знищити ворога".
Передісторія:
- 21 вересня президент Росії Володимир Путін заявив про часткову мобілізацію росіян. Жителі Росії стали масово втікати з країни. Повідомлялося, що менш ніж за два тижні після оголошення "часткової" мобілізації Росію покинули близько 700 тисяч людей.
- У розвідці Британії припустили, що Росію чекають організаційні труднощі із забезпеченням всього, необхідного для підготовки мобілізованих, ці люди можуть опинитися на передовій після мінімальної підготовки.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у відповідь на оголошення часткової мобілізації в РФ заявив, що ЗСУ знищать всіх ворогів, скільки б їх не було.
- 28 вересня стало відомо, що перші мобілізовані вже потрапили на фронт війни в Україні.