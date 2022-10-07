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Окупанти показали перших мобілізованих: кажуть, вони вже у Запорізькій області і рвуться у бій

Ірина БалачукП'ятниця, 7 жовтня 2022, 23:16
Мобілізовані росіяни. Фото Міноборони РФ

Так званий "член головної ради військово-цивільної адміністрації" окупантів у Запорізькій області Володимир Рогов повідомив, що в регіон почали прибувати перші мобілізовані в рамках оголошеної Путіним часткової мобілізації.

Джерело: Рогов у Telegram

Пряма мова Рогова: "Військовослужбовці, призвані до Збройних сил Російської Федерації в рамках часткової мобілізації, продовжують прибувати в зону СВО.

Перші групи мобілізованих прибули до Запорізької області, де вони зараз проходять курс інтенсивної бойової підготовки на полігонах, який враховує досвід боїв останніх місяців".

Деталі: Рогов також оприлюднив відео з мобілізованими.

На ньому чоловік, титрований "Магомед-Абдул Керімов, офіцер ЗС РФ" заявив, що мобілізовані пройшли вже всю необхідну підготовку – "вогневу, інженерну та військово-медичну".

За його словами, "особовий склад проявляє особливу активність і рішучість, усі рвуться вперед".

Російський офіцер також запевняє, що солдати "добровільно самі прийшли до військкоматів після оголошення часткової мобілізації", вони "екіпіровані за останнім словом техніки – їм видали сучасні автомати, боєприпаси, бронежилети", і вони нібито "жадають вступити в лави підрозділів, що воюють, і знищити ворога". 

Передісторія:

Теми: Запорізька областьмобілізаціявійна
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