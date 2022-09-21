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Залужний про мобілізацію в РФ: Скільки б не було ворогів, ми їх знищимо

Альона Мазуренко Середа, 21 вересня 2022, 20:04
ВАЛЕРІЙ ЗАЛУЖНИЙ, ФОТО: МІНОБОРОНИ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у відповідь на оголошення часткової мобілізації в РФ заявив, що ЗСУ знищать всіх ворогів, скільки б їх не було.

Джерело: Залужний у Facebook

Пряма мова: "Повномасштабний наступ противника не злякав нас. Більше того, ми обʼєдналися та гідно зустріли ворога.

Оголошення мобілізації в Росії є тому підтвердженням.

Тому жодні заяви військово-політичного керівництва країни-агресора не вплинуть на нашу готовність боротися за свою свободу.

Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю - чи добровільно, чи за мобілізацією".

Деталі: За словами Залужного, ЗСУ 8 років і 7 місяців стримують збройну агресію РФ проти України.

ВІДЕО ДНЯ

Сотні тисяч чоловіків та жінок захищають рідну землю, власні домівки, своїх дітей і майбутнє країни.

Передісторія: 

  • Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію громадян країни.
  • Перед очікуваним зверненням диктатора Володимира Путіна, яке 20 вересня так і не відбулося, росіяни почали активно цікавитися, як виїхати з країни і як отримати відстрочку від армії.
  • Міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив, що в Росії буде мобілізовано 300 тисяч резервістів.
  • У середу український Генштаб повідомив, що з 24 лютого загинули 55 110 російських військових.
  • Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов назвав оголошення часткової мобілізації в Росії планом Володимира Путіна з утилізації громадян РФ.

Теми: ЗалужнийЗбройні силиРосіявійна
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