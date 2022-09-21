Залужний про мобілізацію в РФ: Скільки б не було ворогів, ми їх знищимо
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у відповідь на оголошення часткової мобілізації в РФ заявив, що ЗСУ знищать всіх ворогів, скільки б їх не було.
Джерело: Залужний у Facebook
Пряма мова: "Повномасштабний наступ противника не злякав нас. Більше того, ми обʼєдналися та гідно зустріли ворога.
Оголошення мобілізації в Росії є тому підтвердженням.
Тому жодні заяви військово-політичного керівництва країни-агресора не вплинуть на нашу готовність боротися за свою свободу.
Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю - чи добровільно, чи за мобілізацією".
Деталі: За словами Залужного, ЗСУ 8 років і 7 місяців стримують збройну агресію РФ проти України.
Сотні тисяч чоловіків та жінок захищають рідну землю, власні домівки, своїх дітей і майбутнє країни.
Передісторія:
- Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію громадян країни.
- Перед очікуваним зверненням диктатора Володимира Путіна, яке 20 вересня так і не відбулося, росіяни почали активно цікавитися, як виїхати з країни і як отримати відстрочку від армії.
- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив, що в Росії буде мобілізовано 300 тисяч резервістів.
- У середу український Генштаб повідомив, що з 24 лютого загинули 55 110 російських військових.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов назвав оголошення часткової мобілізації в Росії планом Володимира Путіна з утилізації громадян РФ.