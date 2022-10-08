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Укрпошта випустить нову марку з палаючим Кримським мостом

Станіслав ПогоріловСубота, 8 жовтня 2022, 12:02
Фото Смілянського у Telegram

Укрпошта випускає нову марку, присвячену палаючому Кримському мосту, про дату випуску повідомлять окремо.

Джерело: гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський у Telegram

Пряма мова Смілянського: "Ранок ще ніколи не був такий добрий. З нагоди свята випускаємо нову марку з Кримським мостом, чи, точніше, з тим, що від нього залишиться".

 

Деталі: За словами Смілянського, номінал марки - М (бо міст), вартість — 18 гривень, тираж — 7 мільйонів.

 

Також гендиректор повідомив, що марка готувалась разом з художником Юрієм Шаповалом. "Там і пральна машинка, і ворожа техніка, і наручники, які Крим розриває з Росією", - додав він.

Передісторія: 

  • Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту потужна пожежа.
  • Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль. Тим часом так званий глава "парламенту Криму" Константинов заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали".
  • Президенту країни-агресора Володимиру Путіну доповіли про пожежу на Кримському мосту, він доручив створити урядову комісію.
  • Російські ЗМІ опублікували відео з моментом вибуху на Кримському мосту.

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Теми: УкрпоштаКримвійна
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