Укрпошта випустить нову марку з палаючим Кримським мостом

Укрпошта випускає нову марку, присвячену палаючому Кримському мосту, про дату випуску повідомлять окремо.

Джерело: гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський у Telegram

Пряма мова Смілянського: "Ранок ще ніколи не був такий добрий. З нагоди свята випускаємо нову марку з Кримським мостом, чи, точніше, з тим, що від нього залишиться".

Деталі: За словами Смілянського, номінал марки - М (бо міст), вартість — 18 гривень, тираж — 7 мільйонів.

Також гендиректор повідомив, що марка готувалась разом з художником Юрієм Шаповалом. "Там і пральна машинка, і ворожа техніка, і наручники, які Крим розриває з Росією", - додав він.

Передісторія:

Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту потужна пожежа.

Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль. Тим часом так званий глава "парламенту Криму" Константинов заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали".

Президенту країни-агресора Володимиру Путіну доповіли про пожежу на Кримському мосту, він доручив створити урядову комісію.

Російські ЗМІ опублікували відео з моментом вибуху на Кримському мосту.