"І?": російська влада і пропагандисти реагують на руйнування Кримського мосту

Чиновники Росії та окупованого Криму, а також пропагандисти погрозами реагують на вибух і пожежу на Кримському мосту.

Джерело: "Українська правда", представниця російського МЗС Марія Захарова в Telegram

Пряма мова Захарової: "Реакція київського режиму на руйнування цивільної інфраструктури свідчить про його терористичну сутність".

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Деталі: Депутат Держдуми Андрій Гурульов заявив, що він "розлючений" і що "на війні й таке буває".

Пряма мова Гурульова: "Нам безумовно потрібна сильна відповідь, ми її дамо. Але тут не треба поспішати, треба все прорахувати до дрібниць, зараз головне не піддаватися емоціям.

Наш Верховний головнокомандувач вміє виважено сильні рішення ухвалювати, він це зробить, я впевнений, час настав".

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Більше деталей: Одна з найпопулярніших пропагандисток РФ Маргарита Симоньян написала лаконічне "І?" у соцмережах.

Так званий глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що досі не знає "причин НП" на Кримському мосту.

Окупанти також пишуть, що з Криму в Росію "налагоджено сухопутний коридор через нові регіони".

Слідчий комітет РФ пише, нібито на мосту вибухнула фура, начинена вибухівкою, яка виїхала з Краснодара.

Незліченні російські "воєнкори" погрожують відповіддю і називають удар по мосту "терактом".

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