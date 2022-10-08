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Адміністрація Путіна роздала пропагандистам "методички" щодо Кримського мосту – росЗМІ

Роман ПетренкоСубота, 8 жовтня 2022, 13:35
Адміністрація Путіна роздала пропагандистам методички щодо Кримського мосту – росЗМІ
скріншот з відео

Російське видання "Медуза" повідомило про рекомендації щодо висвітлення вибуху на Кримському мосту, які адміністрація президента Росії Володимира Путіна розіслала пропагандистам та державним агентствам.

Джерело: "Медуза"

Деталі: Короткий зміст "методички":

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  • наголошувати на тому, що міст не зруйновано, а всього лише пошкоджено полотно на автомобільній та залізничній частинах;
  • підготовка до відновлювальних робіт уже розпочалася;
  • мінтрансом запущено нові логістичні маршрути;
  • запрацювала Керченська поромна переправа.

Видання наголошує, що, судячи з повідомлень на стрічках РИА Новости, ТАСС і більшості інших російських ЗМІ, рекомендації адміністрації президента виконуються.

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Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту потужна пожежа.
  • Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль. Тим часом так званий глава "парламенту Криму" Константинов заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали".
  • Президенту країни-агресора Володимиру Путіну доповілипро пожежу на Кримському мосту, він доручив створити урядову комісію.
  • Російські ЗМІ опублікували відео з моментом вибухуна Кримському мосту.
  • Джерела УП повідомили, що за підривомКримського мосту 8 жовтня стоїть Служба безпеки.

Теми: РосіяпропагандаКримокупація
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