Адміністрація Путіна роздала пропагандистам "методички" щодо Кримського мосту – росЗМІ
Субота, 8 жовтня 2022, 13:35
Російське видання "Медуза" повідомило про рекомендації щодо висвітлення вибуху на Кримському мосту, які адміністрація президента Росії Володимира Путіна розіслала пропагандистам та державним агентствам.
Джерело: "Медуза"
Деталі: Короткий зміст "методички":
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- наголошувати на тому, що міст не зруйновано, а всього лише пошкоджено полотно на автомобільній та залізничній частинах;
- підготовка до відновлювальних робіт уже розпочалася;
- мінтрансом запущено нові логістичні маршрути;
- запрацювала Керченська поромна переправа.
Видання наголошує, що, судячи з повідомлень на стрічках РИА Новости, ТАСС і більшості інших російських ЗМІ, рекомендації адміністрації президента виконуються.
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Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту потужна пожежа.
- Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль. Тим часом так званий глава "парламенту Криму" Константинов заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали".
- Президенту країни-агресора Володимиру Путіну доповілипро пожежу на Кримському мосту, він доручив створити урядову комісію.
- Російські ЗМІ опублікували відео з моментом вибухуна Кримському мосту.
- Джерела УП повідомили, що за підривомКримського мосту 8 жовтня стоїть Служба безпеки.