Адміністрація Путіна роздала пропагандистам "методички" щодо Кримського мосту – росЗМІ

Російське видання "Медуза" повідомило про рекомендації щодо висвітлення вибуху на Кримському мосту, які адміністрація президента Росії Володимира Путіна розіслала пропагандистам та державним агентствам.

Джерело: "Медуза"

Деталі: Короткий зміст "методички":

наголошувати на тому, що міст не зруйновано, а всього лише пошкоджено полотно на автомобільній та залізничній частинах;

підготовка до відновлювальних робіт уже розпочалася;

мінтрансом запущено нові логістичні маршрути;

запрацювала Керченська поромна переправа.

Видання наголошує, що, судячи з повідомлень на стрічках РИА Новости, ТАСС і більшості інших російських ЗМІ, рекомендації адміністрації президента виконуються.

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Передісторія:

Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту потужна пожежа.

Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль. Тим часом так званий глава "парламенту Криму" Константинов заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали".

Президенту країни-агресора Володимиру Путіну доповілипро пожежу на Кримському мосту, він доручив створити урядову комісію.

Російські ЗМІ опублікували відео з моментом вибухуна Кримському мосту.

Джерела УП повідомили, що за підривомКримського мосту 8 жовтня стоїть Служба безпеки.