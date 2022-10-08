Адміністрація Путіна роздала пропагандистам "методички" щодо Кримського мосту – росЗМІ

Російське видання "Медуза" повідомило про рекомендації щодо висвітлення вибуху на Кримському мосту, які адміністрація президента Росії Володимира Путіна розіслала пропагандистам та державним агентствам.

Джерело: "Медуза"

Деталі: Короткий зміст "методички":

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наголошувати на тому, що міст не зруйновано, а всього лише пошкоджено полотно на автомобільній та залізничній частинах;

підготовка до відновлювальних робіт уже розпочалася;

мінтрансом запущено нові логістичні маршрути;

запрацювала Керченська поромна переправа.

Видання наголошує, що, судячи з повідомлень на стрічках РИА Новости, ТАСС і більшості інших російських ЗМІ, рекомендації адміністрації президента виконуються.

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