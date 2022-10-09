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ISW: Кремль робить Міноборони РФ цапом-відбувайлом за Кримський міст, аби захистити Путіна

"Українська правда"Неділя, 9 жовтня 2022, 06:48
ISW: Кремль робить Міноборони РФ цапом-відбувайлом за Кримський міст, аби захистити Путіна
ФОТО: GETTY

Кремль робить Міноборони Росії цапом-відбувайлом за вибух на Кримському мосту, щоб відвести провину від президента РФ Володимира  Путіна, на адресу якого почала лунати критика.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Офіційної заяви Міноборони Росії з приводу інциденту не було.  Російське видання Meduza повідомило, що адміністрація президента Росії розіслала російським ЗМІ інструкцію про те, як слід применшувати серйозність ушкоджень моста. Не виключено, що Кремль наказав російському МО зберігати мовчання з приводу цієї ситуації.  Як пише ISW, російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що Росія повинна почати ударну кампанію по критично важливій українській інфраструктурі замість того, щоб "слухати обіцянки російського МО".

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Один із російських військових блогерів   попередив, що якщо Путін не вживе заходів у відповідь, це "буде сприйнято за слабкість самого президента". Інший мілблогер зазначив, що Кремль лицемірно закликає росіян згуртуватися за Путіна, якщо він не може прокоментувати такі важливі події, як затоплення "Москви", обмін полоненими  або крах харківського фронту. ISW пише, що це перша пряма критика на адресу Путіна.

Знати більше: Супутникові знімки пошкодженого Кримського мосту

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Теми: війнаКерченський містПутін
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