З’явилися супутникові знімки пошкодженого Кримського мосту
Опубліковано супутникові знімки, на яких видно пошкодження на Кримському мосту після вибуху в суботу.
Джерело: знімки PlanetScope, опубліковані компанією Planet у Twitter, журналіст Крістофер Міллер у Twitter
Дослівно: "Ця пара зображень PlanetScope, зроблених 7 і 8 жовтня 2022 року, показує пошкоджений міст через Керченську протоку після потужного вибуху сьогодні".
Деталі: На другому знімку видно сильні пошкодження мосту.
Пізніше журналіст Крістофер Міллер опублікував у Twitter додаткові знімки пошкодженого Кримського мосту від компанії Maxar.
Maxar також опублікував у Twitter фото мосту.
#Satelliteimagery today at 11:01 AM local time of the aftermath of the explosion that damaged the #Crimea Bridge which connects the Crimean peninsula with the Russian mainland. Damage is apparent on the bridge span that carries vehicle traffic and the span that has a rail line. pic.twitter.com/2QbtE9dZ7C— Maxar Technologies (@Maxar) October 8, 2022
Передісторія:
- Вранці 8 жовтня на залізничній гілці Кримського мосту виникла потужна пожежа.
- Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту вибухнув вантажний автомобіль. Тим часом так званий глава "парламенту Криму" Константинов заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали".
- Президенту країни-агресора Володимиру Путіну доповіли про пожежу на Кримському мосту, він доручив створити урядову комісію.
- Пізніше окупанти заявили про відновлення руху через Кримський міст для легкових авто та автобусів.