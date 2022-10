З’явилися супутникові знімки пошкодженого Кримського мосту

Опубліковано супутникові знімки, на яких видно пошкодження на Кримському мосту після вибуху в суботу.

Джерело: знімки PlanetScope, опубліковані компанією Planet у Twitter, журналіст Крістофер Міллер у Twitter

Дослівно: "Ця пара зображень PlanetScope, зроблених 7 і 8 жовтня 2022 року, показує пошкоджений міст через Керченську протоку після потужного вибуху сьогодні".

Деталі: На другому знімку видно сильні пошкодження мосту.

Пізніше журналіст Крістофер Міллер опублікував у Twitter додаткові знімки пошкодженого Кримського мосту від компанії Maxar.

Maxar також опублікував у Twitter фото мосту.

#Satelliteimagery today at 11:01 AM local time of the aftermath of the explosion that damaged the #Crimea Bridge which connects the Crimean peninsula with the Russian mainland. Damage is apparent on the bridge span that carries vehicle traffic and the span that has a rail line. pic.twitter.com/2QbtE9dZ7C