Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

З’явилися супутникові знімки пошкодженого Кримського мосту

Катерина ТищенкоСубота, 8 жовтня 2022, 23:50
З’явилися супутникові знімки пошкодженого Кримського мосту
КРИМСЬКИЙ МІСТ 8 ЖОВТНЯ, ЗНІМОК MAXAR ІЗ TWITTER КРІСТОФЕРА МІЛЛЕРА

Опубліковано супутникові знімки, на яких видно пошкодження на Кримському мосту після вибуху в суботу.

Джерело: знімки PlanetScope, опубліковані компанією Planet у Twitter, журналіст Крістофер Міллер у Twitter

 
 

Дослівно: "Ця пара зображень PlanetScope, зроблених 7 і 8 жовтня 2022 року, показує пошкоджений міст через Керченську протоку після потужного вибуху сьогодні".

Реклама:

Деталі: На другому знімку видно сильні пошкодження мосту.

Пізніше журналіст Крістофер Міллер опублікував у Twitter додаткові знімки пошкодженого Кримського мосту від компанії Maxar.

 
Кримський міст 8 жовтня, фото Maxar з Twitter Крістофера Міллера

Maxar також опублікував у Twitter фото мосту.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

Теми: КримКерченський міствибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Крим
Окупаційний суд залишив без змін вирок кримському татарину за переказ коштів в Україну
Міноборони РФ заявило про нібито збитий безпілотник над Чорним морем
Росія готує нову хвилю мобілізації в Криму – представництво президента
Останні новини
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
Усі новини...
Реклама: