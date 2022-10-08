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З’явилися супутникові знімки пошкодженого Кримського мосту

Катерина ТищенкоСубота, 8 жовтня 2022, 23:50
КРИМСЬКИЙ МІСТ 8 ЖОВТНЯ, ЗНІМОК MAXAR ІЗ TWITTER КРІСТОФЕРА МІЛЛЕРА

Опубліковано супутникові знімки, на яких видно пошкодження на Кримському мосту після вибуху в суботу.

Джерело: знімки PlanetScope, опубліковані компанією Planet у Twitter, журналіст Крістофер Міллер у Twitter

 
 

Дослівно: "Ця пара зображень PlanetScope, зроблених 7 і 8 жовтня 2022 року, показує пошкоджений міст через Керченську протоку після потужного вибуху сьогодні".

Деталі: На другому знімку видно сильні пошкодження мосту.

Пізніше журналіст Крістофер Міллер опублікував у Twitter додаткові знімки пошкодженого Кримського мосту від компанії Maxar.

 
Кримський міст 8 жовтня, фото Maxar з Twitter Крістофера Міллера

Maxar також опублікував у Twitter фото мосту.

Передісторія: 

Теми: КримКерченський міствибух
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