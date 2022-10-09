16 ракет з окупованих територій: Повітряні сили розповіли про російський обстріл Запоріжжя

За даними Повітряних сил ЗСУ російські окупанти 9 жовтня вдарили 16 ракетами по Запоріжжю, внаслідок чого загинули щонайменше 12 людей.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Захисники зазначають, що удару по Запоріжжю окупанти завдали із тимчасово окупованих територій – з районів Мелітополя та Бердянська.

Випущено чотири крилаті ракети Х-22 (із Ту-22М3) та дві керовані авіаційні ракети Х-59 (із Су-35).

Крім того, ворог завдав ракетного удару зенітними ракетами із ЗРК С-300.

Було випущено близько 16 ракет по цивільній інфраструктурі міста та житлових кварталах.

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