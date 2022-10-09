Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

16 ракет з окупованих територій: Повітряні сили розповіли про російський обстріл Запоріжжя

Роман ПетренкоНеділя, 9 жовтня 2022, 13:23
обстріляне запоріжжя 9 жовтня, фото: ова

За даними Повітряних сил ЗСУ російські окупанти 9 жовтня вдарили 16 ракетами по Запоріжжю, внаслідок чого загинули щонайменше 12 людей.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Захисники зазначають, що удару по Запоріжжю окупанти завдали із тимчасово окупованих територій – з районів Мелітополя та Бердянська.

Випущено чотири крилаті ракети Х-22 (із Ту-22М3) та дві керовані авіаційні ракети Х-59 (із Су-35).

Крім того, ворог завдав ракетного удару зенітними ракетами із ЗРК С-300.

Було випущено близько 16 ракет по цивільній інфраструктурі міста та житлових кварталах.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У ніч на 9 жовтня Росія здійснила атаку по Запоріжжю, випустивши десяток ракет.
  • Окупанти запустили 12 ракет по Запоріжжю, під завалами можуть знаходитись люди.
  • Запорізька міськрада повідомила про 17 загиблих.
  • Президент Володимир Зеленський впевнений, що росіян, винних у теракті в Запоріжжі 9 жовтня, внаслідок якого загинуло 12 людей, чекає покарання.

Теми: ЗапоріжжяобстрілвійнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Доповнено, фото, відеоРосіяни знову атакували Запоріжжя, вдарили ракетою у житловий будинок

Зеленський: Постійний терор Росії є відмовою від справжніх переговорів

Байден і Шольц поговорили про Україну та ядерний шантаж Путіна

Низка країн ЄС відреагували на ракетний обстріл РФ житлових будинків у Запоріжжі

доповнено, фотоУ КМДА і ДСНС пояснили звуки вибухів у столиці

фото, відео Поліція ексгумувала перші 20 тіл загиблих від рук окупантів у Лимані

Усі новини...
Запоріжжя
Ракетні обстріли Запоріжжя: кількість загиблих зросла до 13, ще 60 людей у лікарні
Кулеба після ракетного удару по Запоріжжю закликає швидше передати Україні ППО
Зеленський відреагував на теракт росіян у Запоріжжі, де загинули 12 людей
Останні новини
03:47
На напрямок просування ЗСУ ворог підтягує резерви – оперативне командування
02:55
На виборах в Австрії переміг чинний президент
02:00
Доповнено, фото, відеоРосіяни знову атакували Запоріжжя, вдарили ракетою у житловий будинок
01:51
Конгрес США розгляне законопроєкт про визнання Росії країною-спонсором тероризму
01:20
Через повінь у Венесуелі загинули 22 людини, ще понад пів сотні зникли безвісти
00:28
Росіяни атакували Сумщину, 70 "приходів" за день
23:40
Німеччина виступає за нові санкції ЄС проти Ірану за придушення протестів жінок
23:15
Кількість жертв удару по Запоріжжю зросла до 14 і може зрости ще – Зеленський
22:53
На невеликому італійському острові Стромболі прокинувся вулкан
22:27
Зеленський: Постійний терор Росії є відмовою від справжніх переговорів
Усі новини...