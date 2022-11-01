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Данілов – Медведєву: погроза й застосування ядерної зброї РФ – це акт суїциду

Альона Мазуренко Вівторок, 1 листопада 2022, 17:20
ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ. ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Cекретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов відповів заступнику голови Ради безпеки РФ Дмитру Медведєву, який грозить застосуванням ядерної зброї по Україні.

Джерело: Данілов у Facebook

Пряма мова: "Медведєву пам’ятка. Роздрукувати, повторювати вголос мінімум тричі на добу, зранку, в обід і ввечері, після й перед вживанням традиційних 100 (але, швидше за все, більше) грам міцного алкоголю:

  1. Росія остаточно й безповоротно програє.
  2. Кремлівський режим сам, добровільно запустив процес розпаду недоімперії й фейк-федерації.
  3. Усі території, окуповані Московією, будуть повернуті, і це стосується не лише України, але і Грузії, Молдови, Японії та інших країн і народів. Білорусь буде вільною в тому числі від російських окупантів країною.
  4. Погроза й застосування ядерної зброї РФ – це акт суїциду. Росія остаточно перетвориться на ворога номер один для всього світу".

Деталі: За словами секретаря РНБО, російські чиновники і пропагандисти не зможуть сховати своїх дітей на Марс, а їм навряд чи хочеться з палаців на Рубльовці, Сардинії та інших дубаїв – "прямо в рай".

Таким чином Данілов іронізує над словами Путіна, який раніше заявляв, що у разі застосування ядерної зброї - грішники потраплять у пекло, а росіяни "прямо в рай".

Загалом секретар РНБО назвав 5 пунктів, які варто пам'ятати Медведєву. Останній 5-й пункт - Росія без ядерної зброї.

Пряма мова: "Повна денуклеаризація – кінцева мета демонтажу РФ. Цей останній гнилий зуб має й буде вирваний із пащі оскаженілої істоти. І тільки це є гарантією безпеки для світу та України".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • 1 листопада заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що деокупація Україною своїх територій є "прямим приводом" для застосування Росією ядерної зброї.
  • 10 жовтня Служба безпеки України оголосила в розшук заступника голови Ради безпеки РФ і колишнього президента  країни-агресора Дмитра Медведєва.
  • Медведєв вважає, що Росія може безкарно нанести ядерний удар по Україні, оскільки країни НАТО не зроблять прямих кроків у відповідь, турбуючись про свою безпеку. 

Теми: ДаніловМедведєвРосіяядерна зброя
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