Байден прокоментував заяву росіян про відступ з Херсона
Четвер, 10 листопада 2022, 00:33
Президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що заява Москви про відступ з Херсона очікувана і свідчить про проблеми в Збройних силах РФ.
Джерело: прессконференція Байдена за підсумками проміжних виборів до Конгресу, якого цитує російська служба BBC
Пряма мова Байдена: "Насамперед я знаходжу цікавим те, що вони чекали з цим рішенням - а ми вже давно знали, що вони його ухвалять - до закінчення виборів (у США). І це рішення - свідчення того факту, що у них, у російської армії - великі проблеми".
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Що було раніше:
- Вдень 9 листопада командувач російських окупаційних військ в Україні Сергій Суровікін заявив, що військових РФ перекидає на лівий берег Дніпра з Херсона. Проте в Офісі президента України заявили, що у Херсоні зберігається значне угруповання російських військових та ознак відступу без бою не видно.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ на півдні просуваються обережно, аби контрнаступ ішов із найменшими втратами, бо ворог не збирається здавати позиції без бою.