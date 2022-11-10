Байден прокоментував заяву росіян про відступ з Херсона

Президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що заява Москви про відступ з Херсона очікувана і свідчить про проблеми в Збройних силах РФ.

Джерело: прессконференція Байдена за підсумками проміжних виборів до Конгресу, якого цитує російська служба BBC

Пряма мова Байдена: "Насамперед я знаходжу цікавим те, що вони чекали з цим рішенням - а ми вже давно знали, що вони його ухвалять - до закінчення виборів (у США). І це рішення - свідчення того факту, що у них, у російської армії - великі проблеми".

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