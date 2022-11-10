Байден прокоментував заяву росіян про відступ з Херсона

Президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що заява Москви про відступ з Херсона очікувана і свідчить про проблеми в Збройних силах РФ.

Джерело: прессконференція Байдена за підсумками проміжних виборів до Конгресу, якого цитує російська служба BBC

Пряма мова Байдена: "Насамперед я знаходжу цікавим те, що вони чекали з цим рішенням - а ми вже давно знали, що вони його ухвалять - до закінчення виборів (у США). І це рішення - свідчення того факту, що у них, у російської армії - великі проблеми".

Що було раніше:

Вдень 9 листопада командувач російських окупаційних військ в Україні Сергій Суровікін заявив, що військових РФ перекидає на лівий берег Дніпра з Херсона. Проте в Офісі президента України заявили, що у Херсоні зберігається значне угруповання російських військових та ознак відступу без бою не видно.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ на півдні просуваються обережно, аби контрнаступ ішов із найменшими втратами, бо ворог не збирається здавати позиції без бою.