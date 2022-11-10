Байден прокомментировал заявление россиян об отступлении из Херсона

Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает, что заявление Москвы об отступлении из Херсона ожидаемо и свидетельствует о проблемах в Вооруженных силах РФ.

Источник: пресс-конференция Байдена по итогам промежуточных выборов в Конгресс, которого цитирует русская служба BBC

Прямая речь Байдена: "Прежде всего я нахожу интересным то, что они ждали с этим решением - а мы уже давно знали, что они его примут - до окончания выборов (в США). И это решение - свидетельство того факта, что у них, у российской армии - большие проблемы".

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