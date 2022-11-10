Байден прокомментировал заявление россиян об отступлении из Херсона

Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает, что заявление Москвы об отступлении из Херсона ожидаемо и свидетельствует о проблемах в Вооруженных силах РФ.

Источник: пресс-конференция Байдена по итогам промежуточных выборов в Конгресс, которого цитирует русская служба BBC

Прямая речь Байдена: "Прежде всего я нахожу интересным то, что они ждали с этим решением - а мы уже давно знали, что они его примут - до окончания выборов (в США). И это решение - свидетельство того факта, что у них, у российской армии - большие проблемы".

Что предшествовало:

Днем 9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что военных РФ перебрасывает на левый берег Днепра из Херсона. Однако в Офисе президента Украины заявили, что в Херсоне сохраняется значительная группировка российских военных и признаков отступления без боя не видно.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ на юге продвигаются осторожно, чтобы контрнаступление шло с наименьшими потерями, потому что враг не собирается сдавать позиции без боя.