Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден прокомментировал заявление россиян об отступлении из Херсона

Станислав ПогориловЧетверг, 10 ноября 2022, 01:33
скриншот

Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает, что заявление Москвы об отступлении из Херсона ожидаемо и свидетельствует о проблемах в Вооруженных силах РФ.

Источник: пресс-конференция Байдена по итогам промежуточных выборов в Конгресс, которого цитирует русская служба BBC

Прямая речь Байдена: "Прежде всего я нахожу интересным то, что они ждали с этим решением - а мы уже давно знали, что они его примут - до окончания выборов (в США). И это решение - свидетельство того факта, что у них, у российской армии - большие проблемы".

Что предшествовало:

  • Днем 9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что военных РФ перебрасывает на левый берег Днепра из Херсона. Однако в Офисе президента Украины заявили, что в Херсоне сохраняется значительная группировка российских военных и признаков отступления без боя не видно.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ на юге продвигаются осторожно, чтобы контрнаступление шло с наименьшими потерями, потому что враг не собирается сдавать позиции без боя.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: БайденХерсонвойнаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

У США есть данные, что Россия готовит испытания торпеды с ядерным зарядом - CNN

Зеленский снова созвонился с Сунаком: поговорили про Херсон

В Киеве дерусифицировали еще 11 улиц, увековечили Екатерину Гандзюк

В Генштабе убеждают, что "линия Вагнера" не остановит ВСУ

9 ноября Украина освободила 12 населенных пунктов возле Херсона - Залужный

фотоСБУ задержала блогера "Russia Today", который из Украины распространял в ЕС фейки о войне

Все новости...
Байден
Байден намекнул на возможность переговоров между Украиной и Россией относительно достижения компромиссов
Байден о сохранении демократами контроля в Конгрессе: "Настроен оптимистично"
Республиканцы не исключают объявления импичмента Байдену в случае победы на промежуточных выборах
Последние новости
18:24
Россияне укрепляют позиции на левом берегу Херсонщины и в Запорожской области – Генштаб
18:22
Оккупанты расстреляли гражданских в Херсонской области – полиция
18:20
Прятались за инсталляцией ракеты: в Житомире нашли подростков, которые сбежали из села для развлечений
18:16
После освобождения Херсона ВСУ смогут обстреливать дороги в Крым – FT
18:03
Являются ли люди с ПТСР угрозой: в Минздраве опровергают мифы о посттравматическом расстройстве
17:50
видеоВоины ССО сожгли российских десантников на Херсонщине
17:40
Еврокомиссия представила новые экологические стандарты Евро 7 для автомобилей
17:29
фотоАрхеологические ценности пытались вывезти за границу как запчасти к сельхозтехнике
17:25
Количество кибератак на Украину продолжает расти – Госспецсвязи
17:20
На фронте и в укрытиях: радиодиктант-2022 писало рекордное количество людей
Все новости...