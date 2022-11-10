Окупанти припинили вивозити людей з Херсона: нема охочих
Четвер, 10 листопада 2022, 07:02
Окупанти припинили так звану "евакуацію" мешканців з Херсона через відсутність охочих.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "За уточненою інформацією, з міста Херсон припинено так звану евакуацію населення через відсутність охочих".
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Деталі: Також у місті окупаційна влада припинила видачу заробітної платні та соціальних виплат.
Що було раніше:
- 4 листопада президент Росії Володимир Путін заявив, що жителів Херсона потрібно вивезти з міста.
- 9 листопада новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що на Херсонщині РФ перекидає окупантів на лівий берег Дніпра, тобто залишає Херсон.
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у Херсоні зберігається значне угруповання російських військових – Україна не бачить ознак відступу Росії без бою, незважаючи на заяву Міноборони РФ.
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