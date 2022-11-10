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Окупанти припинили вивозити людей з Херсона: нема охочих

Станіслав ПогоріловЧетвер, 10 листопада 2022, 08:02
ХЕРСОНСЬКА ОДА 3 ЛИСТОПАДА, ФОТО З TELEGRAM ЮРІЯ СОБОЛЕВСЬКОГО

Окупанти припинили так звану "евакуацію" мешканців з Херсона через відсутність охочих.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "За уточненою інформацією, з міста Херсон припинено так звану евакуацію населення через відсутність охочих".

Деталі: Також у місті окупаційна влада припинила видачу заробітної платні та соціальних виплат.

Що було раніше:

  • 4 листопада президент Росії Володимир Путін заявив, що жителів Херсона потрібно вивезти з міста.
  • 9 листопада новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що на Херсонщині РФ перекидає окупантів на лівий берег Дніпра, тобто залишає Херсон
  • Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у Херсоні зберігається значне угруповання російських військових – Україна не бачить ознак відступу Росії без бою, незважаючи на заяву Міноборони РФ.

Теми: ХерсонвійнаУкраїнаРосія
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