Окупанти припинили вивозити людей з Херсона: нема охочих

ХЕРСОНСЬКА ОДА 3 ЛИСТОПАДА, ФОТО З TELEGRAM ЮРІЯ СОБОЛЕВСЬКОГО

Окупанти припинили так звану "евакуацію" мешканців з Херсона через відсутність охочих.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "За уточненою інформацією, з міста Херсон припинено так звану евакуацію населення через відсутність охочих".

Деталі: Також у місті окупаційна влада припинила видачу заробітної платні та соціальних виплат.

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