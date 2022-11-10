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Оккупанты прекратили вывозить людей из Херсона: нет желающих

Станислав ПогориловЧетверг, 10 ноября 2022, 08:02
ХЕРСОНСКАЯ ОГА 3 НОЯБРЯ, ФОТО ИЗ TELEGRAM ЮРИЯ СОБОЛЕВСКОГО

Оккупанты прекратили так называемую "эвакуацию" жителей из Херсона из-за отсутствия желающих.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "По уточненной информации, из города Херсон прекращена так называемая эвакуация населения из-за отсутствия желающих".

Детали: Также в городе оккупационные власти прекратили выдачу заработной платы и социальных выплат.

Что предшествовало:

  • 4 ноября президент России Владимир Путин заявил, что жителей Херсона нужно вывезти из города.
  • 9 ноября новый командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что на Херсонщине РФ перебрасывает оккупантов на левый берег Днепра, то есть покидает Херсон
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в Херсоне сохраняется значительная группировка российских военных – Украина не видит признаков отступления России без боя, несмотря на заявление Минобороны РФ.

Темы: ХерсонвойнаУкраинаРосcия
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