Оккупанты прекратили вывозить людей из Херсона: нет желающих
Четверг, 10 ноября 2022, 07:02
Оккупанты прекратили так называемую "эвакуацию" жителей из Херсона из-за отсутствия желающих.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "По уточненной информации, из города Херсон прекращена так называемая эвакуация населения из-за отсутствия желающих".
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Детали: Также в городе оккупационные власти прекратили выдачу заработной платы и социальных выплат.
Что предшествовало:
- 4 ноября президент России Владимир Путин заявил, что жителей Херсона нужно вывезти из города.
- 9 ноября новый командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что на Херсонщине РФ перебрасывает оккупантов на левый берег Днепра, то есть покидает Херсон.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в Херсоне сохраняется значительная группировка российских военных – Украина не видит признаков отступления России без боя, несмотря на заявление Минобороны РФ.
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