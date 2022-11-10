Драпаючи від ЗСУ на Херсонщині, росіяни мінують дороги – джерело
Четвер, 10 листопада 2022, 09:28
Тікаючи від ЗСУ на Херсонщині, російські загарбники мінують дороги і населені пункти, зокрема Херсон.
Джерело: співрозмовники УП у керівництві одного із силових відомств
Пряма мова: "Херсон - росіяни проводять мінування доріг і населених пунктів, зокрема в місті.
Для мінування підвозять ФАБи (авіабомби - ред.), магістральні лінії прокладають уздовж доріг".
Що було раніше:
- 4 листопада президент Росії Володимир Путін заявив, що жителів Херсона потрібно вивезти з міста.
- 9 листопада новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що на Херсонщині РФ перекидає окупантів на лівий берег Дніпра, тобто залишає Херсон.
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у Херсоні зберігається значне угруповання російських військових – Україна не бачить ознак відступу Росії без бою, незважаючи на заяву Міноборони РФ.