Драпаючи від ЗСУ на Херсонщині, росіяни мінують дороги – джерело

Тікаючи від ЗСУ на Херсонщині, російські загарбники мінують дороги і населені пункти, зокрема Херсон.

Джерело: співрозмовники УП у керівництві одного із силових відомств

Пряма мова: "Херсон - росіяни проводять мінування доріг і населених пунктів, зокрема в місті.

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Для мінування підвозять ФАБи (авіабомби - ред.), магістральні лінії прокладають уздовж доріг".

Що було раніше:

4 листопада президент Росії Володимир Путін заявив, що жителів Херсона потрібно вивезти з міста.

9 листопада новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що на Херсонщині РФ перекидає окупантів на лівий берег Дніпра, тобто залишає Херсон.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у Херсоні зберігається значне угруповання російських військових – Україна не бачить ознак відступу Росії без бою, незважаючи на заяву Міноборони РФ.