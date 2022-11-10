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Драпаючи від ЗСУ на Херсонщині, росіяни мінують дороги – джерело

Роман Кравець, Альона Мазуренко Четвер, 10 листопада 2022, 09:28
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ЕЛЬДАРА САРАХМАНА, УП

Тікаючи від ЗСУ на Херсонщині, російські загарбники мінують дороги і населені пункти, зокрема Херсон.

Джерело: співрозмовники УП у керівництві одного із силових відомств

Пряма мова: "Херсон - росіяни проводять мінування доріг і населених пунктів, зокрема в місті.

Для мінування підвозять ФАБи (авіабомби - ред.), магістральні лінії прокладають уздовж доріг".

Що було раніше:

  • 4 листопада президент Росії Володимир Путін заявив, що жителів Херсона потрібно вивезти з міста.
  • 9 листопада новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що на Херсонщині РФ перекидає окупантів на лівий берег Дніпра, тобто залишає Херсон
  • Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у Херсоні зберігається значне угруповання російських військових – Україна не бачить ознак відступу Росії без бою, незважаючи на заяву Міноборони РФ.

Теми: ХерсонРосіяокупаціявійна
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