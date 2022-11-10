Драпаючи від ЗСУ на Херсонщині, росіяни мінують дороги – джерело

Тікаючи від ЗСУ на Херсонщині, російські загарбники мінують дороги і населені пункти, зокрема Херсон.

Джерело: співрозмовники УП у керівництві одного із силових відомств

Пряма мова: "Херсон - росіяни проводять мінування доріг і населених пунктів, зокрема в місті.

Для мінування підвозять ФАБи (авіабомби - ред.), магістральні лінії прокладають уздовж доріг".

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