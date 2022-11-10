Удирая от ВСУ на Херсонщине, россияне минируют дороги – источник
Четверг, 10 ноября 2022, 09:28
Убегая от ВСУ на Херсонщине, российские захватчики минируют дороги и населенные пункты, в частности Херсон.
Источник: собеседники УП в руководстве одного из силовых ведомств
Прямая речь: "Херсон - россияне проводят минирование дорог и населенных пунктов, в частности в городе.
Для минирования подвозят ФАБы (авиабомбы - ред.), магистральные линии прокладывают вдоль дорог".
Что предшествовало:
- 4 ноября президент России Владимир Путин заявил, что жителей Херсона нужно вывезти из города.
- 9 ноября новый командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что на Херсонщине РФ перебрасывает оккупантов на левый берег Днепра, то есть покидает Херсон.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в Херсоне сохраняется значительная группировка российских военных – Украина не видит признаков отступления России без боя, несмотря на заявление Минобороны РФ.