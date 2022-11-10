Удирая от ВСУ на Херсонщине, россияне минируют дороги – источник

Убегая от ВСУ на Херсонщине, российские захватчики минируют дороги и населенные пункты, в частности Херсон.

Источник: собеседники УП в руководстве одного из силовых ведомств

Прямая речь: "Херсон - россияне проводят минирование дорог и населенных пунктов, в частности в городе.

Для минирования подвозят ФАБы (авиабомбы - ред.), магистральные линии прокладывают вдоль дорог".

Что предшествовало: