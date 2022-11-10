Удирая от ВСУ на Херсонщине, россияне минируют дороги – источник

Убегая от ВСУ на Херсонщине, российские захватчики минируют дороги и населенные пункты, в частности Херсон.

Источник: собеседники УП в руководстве одного из силовых ведомств

Прямая речь: "Херсон - россияне проводят минирование дорог и населенных пунктов, в частности в городе.

Реклама:

Для минирования подвозят ФАБы (авиабомбы - ред.), магистральные линии прокладывают вдоль дорог".

Что предшествовало:

4 ноября президент России Владимир Путин заявил, что жителей Херсона нужно вывезти из города.

9 ноября новый командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что на Херсонщине РФ перебрасывает оккупантов на левый берег Днепра, то есть покидает Херсон.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в Херсоне сохраняется значительная группировка российских военных – Украина не видит признаков отступления России без боя, несмотря на заявление Минобороны РФ.