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У Херсоні помітили вивезення техніки в бік Антонівського мосту

Олена РощінаЧетвер, 10 листопада 2022, 15:51

Жителі Херсона ввечері 9 листопада бачили, як військова техніка росіян пересувалася в бік Антонівського мосту, що з'єднує правий і лівий береги Дніпра.

Джерело: начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова під час онлайн-брифінгу у "Медіацентрі Україна" 

Пряма мова: "Ситуація напружена, складна. Відсутній інтернет. Окупаційна влада зробила все, щоб інтернету не було в місті. Ніхто не виходить на зв'язок з учорашнього вечора. Тому володію інформацією, яка була на вчорашній день. 

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Як повідомили жителі, вчора на вечір спостерігалося вивезення техніки. Йшли КАМАЗи окупантів, йшла частина важкої техніки і частина вкрадених у наших жителів автомобілів. Вони виходили зі Снігурівки в бік Антонівського мосту. Були велика скупчення… йшли колони".

Деталі: Пального в Херсоні немає.

У селищах Приозерне і Камишани перебито труби, які постачали газ, – і люди залишилися без тепла. Така ж ситуація в Білозерці. 

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Також у Херсоні не всюди є електропостачання.

За словами Лугової, у жителів Херсона почалася паніка, "що буде далі", бо окупанти проводили рейди і чинили тиск. Люди коротко повідомляють лише: зникло світло, тепло, інтернет, або ж от про рух російської техніки.

Начальниця Херсонської МВА зазначила, що жителів насторожено ставляться до заяв росіян про вихід із Херсона, бо хоча блокпостів немає, "присутність окупантів у місті відчувається".

Цьому передувало: Вдень 9 листопада командувач російських окупаційних військ в Україні Сергій Суровікін заявив, що військових РФ перекидає на лівий берег Дніпра з Херсона. В Офісі президента України заявили, що у Херсоні зберігається значне угруповання російських військових та ознак відступу без бою не видно.

Читайте також: Бої за південь. Як Росія відступає з Херсона, чому це стало можливо і скільки триватиме

Теми: ХерсонХерсонська областьвійнадеокупація
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