В Херсоне заметили вывоз техники в сторону Антоновского моста

Жители Херсона вечером 9 ноября видели, как военная техника россиян передвигалась в сторону Антоновского моста, соединяющего правый и левый берега Днепра.

Источник: начальница Херсонской городской военной администрации Галина Луговая во время онлайн-брифинге в "Медиацентре Украина"

Прямая речь: "Ситуация напряженная, сложная. Отсутствует интернет. Оккупационные власти сделали все, чтобы интернета не было в городе. Никто не выходит на связь со вчерашнего вечера. Поэтому владею информацией, которая была на вчерашний день.

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Как сообщили жители, вчера вечером наблюдался вывоз техники. Шли КАМАЗы оккупантов, шла часть тяжелой техники и часть угнанных у наших жителей автомобилей. Они выходили из Снегиревки в сторону Антоновского моста. Было большое скопление… шли колонны".

Детали: Горючего в Херсоне нет.

В поселках Приозерное и Камышаны перебиты трубы, которые поставляли газ, – и люди остались без тепла. Такая же ситуация и в Белозерке.

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Также в Херсоне не везде есть электроснабжение.

По словам Луговой, у жителей Херсона началась паника, "что будет дальше", потому что оккупанты проводили рейды и оказывали давление. Люди кратко сообщают лишь: исчезли свет, тепло, интернет, или вот о движении российской техники.

Начальница Херсонской ГВА отметила, что жители настороженно относятся к заявлениям россиян о выходе из Херсона, потому что хотя блокпостов нет, "присутствие оккупантов в городе ощущается".

Этому предшествовало: Днем 9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что военных РФ перебрасывает на левый берег Днепра из Херсона. В Офисе президента Украины заявили, что в Херсоне сохраняется значительная группировка российских военных и признаков отступления без боя не видно.

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