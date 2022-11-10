В Херсоне заметили вывоз техники в сторону Антоновского моста

Жители Херсона вечером 9 ноября видели, как военная техника россиян передвигалась в сторону Антоновского моста, соединяющего правый и левый берега Днепра.

Источник: начальница Херсонской городской военной администрации Галина Луговая во время онлайн-брифинге в "Медиацентре Украина"

Прямая речь: "Ситуация напряженная, сложная. Отсутствует интернет. Оккупационные власти сделали все, чтобы интернета не было в городе. Никто не выходит на связь со вчерашнего вечера. Поэтому владею информацией, которая была на вчерашний день.

Как сообщили жители, вчера вечером наблюдался вывоз техники. Шли КАМАЗы оккупантов, шла часть тяжелой техники и часть угнанных у наших жителей автомобилей. Они выходили из Снегиревки в сторону Антоновского моста. Было большое скопление… шли колонны".

Детали: Горючего в Херсоне нет.

В поселках Приозерное и Камышаны перебиты трубы, которые поставляли газ, – и люди остались без тепла. Такая же ситуация и в Белозерке.

Также в Херсоне не везде есть электроснабжение.

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По словам Луговой, у жителей Херсона началась паника, "что будет дальше", потому что оккупанты проводили рейды и оказывали давление. Люди кратко сообщают лишь: исчезли свет, тепло, интернет, или вот о движении российской техники.

Начальница Херсонской ГВА отметила, что жители настороженно относятся к заявлениям россиян о выходе из Херсона, потому что хотя блокпостов нет, "присутствие оккупантов в городе ощущается".

Этому предшествовало: Днем 9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что военных РФ перебрасывает на левый берег Днепра из Херсона. В Офисе президента Украины заявили, что в Херсоне сохраняется значительная группировка российских военных и признаков отступления без боя не видно.

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