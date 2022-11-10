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В Україні не можуть ідентифікувати понад дві тисячі загиблих – МВС

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 10 листопада 2022, 18:25
В Україні не можуть ідентифікувати понад дві тисячі загиблих – МВС
ЕКСГУМАЦІЯ ТІЛ ЗАГИБЛИХ В ІЗЮМІ. ФОТО З TELEGRAM ГОЛОВИ ХАРКІВСЬКОЇ ОВА ОЛЕГА СИНЄГУБОВА

В Україні налічується понад 2000 неідентифікованих загиблих внаслідок російського вторгнення.

Джерело: заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян на брифінгу в Military Media Center 10 листопада

Деталі: За її словами, величезну увагу приділяють ДНК-експертизам та розвитку криміналістичних лабораторій. Американський уряд надав першу й єдину мобільну лабораторію, яка дає змогу виїжджати на місця масових поховань, наприклад на Харківщині. На місці проводяться експертизи та ДНК-аналізи. 

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Вона підкреслила, що Україна потребує ще кілька десятків таких лабораторій, щоб вчасно реагувати та швидше робити аналізи.

Акопян додала, що Німеччина надала 80 тисяч зразків реагентів і хімікатів на майже два мільйони євро, які використовуються для проведення ДНК-експертиз. 

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 26 жовтня в Мінреітеграції повідомили, що на нещодавно звільнених територіях уже ексгумували близько тисячі тіл загиблих військових та цивільних громадян.
  • Правоохоронці встановили на деокупованих територіях Харківської області 22 місця тортур.

Теми: жертвиМВС
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