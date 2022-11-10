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В Украине не могут идентифицировать более двух тысяч погибших – МВД

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 10 ноября 2022, 18:25
В Украине не могут идентифицировать более двух тысяч погибших – МВД
ЭКСГУМАЦИЯ ТЕЛ ПОГИБШИХ В ИЗЮМЕ. ФОТО ИЗ TELEGRAM ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ХАРЬКОВСКОЙ ОВА ОЛЕГА СИНЕГУБОВА

В Украине насчитывается более 2000 неидентифицированных погибших в результате российского вторжения. 

Источник: заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян на брифинге в Military Media Center 10 ноября

Детали: По ее словам, огромное внимание уделяют ДНК-экспертизам и развитию криминалистических лабораторий. Акопян сообщила, что американское правительство предоставило первую и единственную мобильную лабораторию, которая позволяет выезжать в места массовых захоронений, например на Харьковщине. На месте проводятся экспертизы и ДНК-анализы. 

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Она подчеркнула, что Украина нуждается еще в нескольких десятках таких лабораторий, чтобы вовремя реагировать и быстрее делать анализы.

Акопян добавила, что Германия предоставила 80 тысяч образцов реагентов и химикатов на почти два миллиона евро, которые используются для проведения ДНК-экспертиз.

Что этому предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 26 октября в Минреитеграции сообщили, что на недавно освобожденных территориях уже эксгумировали около тысячи тел погибших военных и гражданских лиц.
  • Правоохранители установили на деоккупированных территориях Харьковской области 22 места пыток.

Темы: жертвыМВД
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