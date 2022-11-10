В Украине не могут идентифицировать более двух тысяч погибших – МВД

ЭКСГУМАЦИЯ ТЕЛ ПОГИБШИХ В ИЗЮМЕ. ФОТО ИЗ TELEGRAM ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ХАРЬКОВСКОЙ ОВА ОЛЕГА СИНЕГУБОВА

В Украине насчитывается более 2000 неидентифицированных погибших в результате российского вторжения.

Источник: заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян на брифинге в Military Media Center 10 ноября

Детали: По ее словам, огромное внимание уделяют ДНК-экспертизам и развитию криминалистических лабораторий. Акопян сообщила, что американское правительство предоставило первую и единственную мобильную лабораторию, которая позволяет выезжать в места массовых захоронений, например на Харьковщине. На месте проводятся экспертизы и ДНК-анализы.

Она подчеркнула, что Украина нуждается еще в нескольких десятках таких лабораторий, чтобы вовремя реагировать и быстрее делать анализы.

Акопян добавила, что Германия предоставила 80 тысяч образцов реагентов и химикатов на почти два миллиона евро, которые используются для проведения ДНК-экспертиз.

Что этому предшествовало:

26 октября в Минреитеграции сообщили, что на недавно освобожденных территориях уже эксгумировали около тысячи тел погибших военных и гражданских лиц.

Правоохранители установили на деоккупированных территориях Харьковской области 22 места пыток.