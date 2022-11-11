Украина строит стену на границе с Беларусью
На северной границе Украины возводят стену, граничащие с Россией области также укрепляют фортификациями.
Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram
Прямая речь: "На севере кипит другая работа – здесь возводят стену на границе с Беларусью.
Ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой – это инженерные заграждения, которые строят на Волыни. Таким образом уже обустроено около 3 км границы, работы продолжаются. Это еще не все, но подробностей раскрывать не будем. Также работы ведутся и в Ровенской, и в Житомирской областях".
Детали: По его словам, фортификационные сооружения возводят и в регионах, граничащих с Россией. Тимошенко добавил, что украинские пограничники имеют "все необходимое оборудование для того, чтобы увидеть врага далеко в тылу".
Напомним:
- В октябре в МИД Украины сообщили, что Беларусь вызвала украинского посла и обвинила Украину в якобы подготовке удара по территории Беларуси. МИД считает это возможной частью российского плана провокации.
- Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас связал обвинения Беларусью Украины в якобы подготовке нападения с изменением тактики России в полномасштабной войне.
- В разведке Великобритании пока считают маловероятным новое вторжение в Украину с территории Беларуси в связи с формированием там совместной с РФ группировки войск.
- В Генштабе Украины заявили, что на формирование ударной группировки для нападения на Украину из Беларуси необходимо минимум 2-3 месяца.