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Украина строит стену на границе с Беларусью

Татьяна ЛозовенкоПятница, 11 ноября 2022, 17:17
Стена на границе Украины и Беларуси, фото из Telegram заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко

На северной границе Украины возводят стену, граничащие с Россией области также укрепляют фортификациями.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь: "На севере кипит другая работа – здесь возводят стену на границе с Беларусью.

Ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой – это инженерные заграждения, которые строят на Волыни. Таким образом уже обустроено около 3 км границы, работы продолжаются. Это еще не все, но подробностей раскрывать не будем. Также работы ведутся и в Ровенской, и в Житомирской областях".

Детали: По его словам, фортификационные сооружения возводят и в регионах, граничащих с Россией. Тимошенко добавил, что украинские пограничники имеют "все необходимое оборудование для того, чтобы увидеть врага далеко в тылу".

 
 
 
 

Напомним:

  • В октябре в МИД Украины сообщили, что Беларусь вызвала украинского посла и обвинила Украину в якобы подготовке удара по территории Беларуси. МИД считает это возможной частью российского плана провокации.
  • Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас связал обвинения Беларусью Украины в якобы подготовке нападения с изменением тактики России в полномасштабной войне.
  • В разведке Великобритании пока считают маловероятным новое вторжение в Украину с территории Беларуси в связи с формированием там совместной с РФ группировки войск.
  • В Генштабе Украины заявили, что на формирование ударной группировки для нападения на Украину из Беларуси необходимо минимум 2-3 месяца

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Темы: БеларусьграницаПограничная службаОфис президента
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