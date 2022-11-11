Зеленський – росіянам, яких кинули на Херсонщині: Щоб врятуватись – здавайтесь

Президент Володимир Зеленський закликав російських окупантів, яких залишили на Херсонщині, здаватися в полон, бо – це єдиний шанс на порятунок.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Хочу окремо зазначити для тих російських солдатів, найманців і колаборантів, яких кинули в Херсоні та інших містах півдня. Єдиний шанс на порятунок для вас – це здатися в український полон.

Ми гарантуємо ставлення до вас згідно із законом і міжнародними нормами. І тим російським військовим, хто перевдягнувся в цивільне і десь там ховається, хочу сказати, що ви не сховаєтесь. Все одно знайдемо. Не затягуйте це. Добровільно прийти в український полон – це єдиний варіант для всіх окупантів".

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