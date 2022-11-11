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Зеленский – россиянам, которых бросили на Херсонщине: Чтобы спастись – сдавайтесь

Алена МазуренкоПятница, 11 ноября 2022, 21:28

Президент Владимир Зеленский призвал российских оккупантов, которых оставили на Херсонщине, сдаваться в плен, потому что - это единственный шанс на спасение.

Источник: видеообращение Зеленского 

Прямая речь: "Хочу отдельно отметить для тех российских солдат, наемников и коллаборационистов, которых бросили в Херсоне и других городах юга. Единственный шанс на спасение для вас - это сдаться в украинский плен.

Мы гарантируем отношение к вам согласно закону и международным нормам. И тем российским военным, кто переоделся в гражданское и где-то там прячется, хочу сказать, что вы не спрячетесь. Все равно найдем. Не затягивайте это. Добровольно прийти в украинский плен - это единственный вариант для всех оккупантов".

Напомним: 

  • 9 ноября командующий российскими оккупантам в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон.
  • В Офисе президента Украины заявили, что не видят признаков сдачи Херсона без боя.
  • 11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов - под огневым контролем украинской армии. 

Темы: ЗеленскийРосcияпленные
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