Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія запровадила нові заборони на рух Керченською протокою

Роман ПетренкоСубота, 12 листопада 2022, 13:39
кримський міст, скріншот

Росія заборонила прохід через Керченську протоку суден, які завантажені не в Росії.

Джерело: ТАСС з посиланням на співрозмовника в Мінтранспорті Туреччини

Деталі: Росія заборонила прохід завантажених за межами РФ суден через Керченську протоку в Азовське море.

Про це пропагандистам повідомили в Головному управлінні з морських справ при Міністерстві транспорту та інфраструктури Туреччини.

Чому це важливо: Ймовірно, росіяни бояться ще одного підриву Керченського мосту.

Передісторія: 

  • 8 жовтня на Керченському мосту, як заявляла російська сторона, підірвалася вантажівка, внаслідок чого загорілися паливні цистерни. Обрушилися два прольоти автомобільного полотна гілки, яка йде з Краснодара до Керчі.

    ВІДЕО ДНЯ

  • Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив про відновлення руху через міст для легкових авто та автобусів.

  • 18 жовтня віцепрем'єр Марат Хуснуллін під час виступу в Держдумі РФ оголосив, що рух вантажівок до 40 тонн Керченським мостом дозволено. 

Теми: РосіяокупаціяАзовське мореКерченський міст
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Виведення окупаційних військ з Херсона розпалює розкол у Кремлі – ISW

На півдні авіація вдарила по районах розгортання сил ворога – командування

Генерал Годжес: ЗСУ звільнять Маріуполь і Мелітополь до січня, далі – Крим

відеоКомандувач ОК "Південь" прибув до Херсона, місцеві зустрічають з прапорами й вигуками

фотоМаляр показала генералів, які звільняють українську землю на півдні

Ексголова "Укрексімбанку", якого звільнили за напад на журналістів, отримав нову посаду у держкомпанії

Усі новини...
Росія
У Росії хочуть саджати до в’язниці за "повторну пропаганду" ЛГБТ
Окупанти вкрали 15 тисяч картин з Херсонщини – ССО
РФ може масовано вдарити по Україні під час саміту G20 – Ігнат
Останні новини
07:36
Вночі на Нікополь прилетіло 40 ворожих снарядів, поранено двоє жінок
07:16
Високоточний удар ЗСУ: з будівлі вивезли дві вантажівки загиблих окупантів – штаб
06:50
ЗСУ відбили атаки ворога біля 13 населених пунктів – зведення
05:47
Виведення окупаційних військ з Херсона розпалює розкол у Кремлі – ISW
04:58
Демократи зберігають контроль у Сенаті США
03:58
На півдні авіація вдарила по районах розгортання сил ворога – командування
03:12
Під час авіашоу в США розбилися два літаки
02:08
УЗ анонсувала запуск потягів у звільнений Херсон
01:12
Ворожий вертоліт випустив 15 некерованих ракет по громаді Сумщини
00:50
100-річна італійка стала найстаршим у світі донором органів
Усі новини...