Росія запровадила нові заборони на рух Керченською протокою

Росія заборонила прохід через Керченську протоку суден, які завантажені не в Росії.

Джерело: ТАСС з посиланням на співрозмовника в Мінтранспорті Туреччини

Деталі: Росія заборонила прохід завантажених за межами РФ суден через Керченську протоку в Азовське море.

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Про це пропагандистам повідомили в Головному управлінні з морських справ при Міністерстві транспорту та інфраструктури Туреччини.

Чому це важливо: Ймовірно, росіяни бояться ще одного підриву Керченського мосту.

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