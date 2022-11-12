Росія запровадила нові заборони на рух Керченською протокою
Росія заборонила прохід через Керченську протоку суден, які завантажені не в Росії.
Джерело: ТАСС з посиланням на співрозмовника в Мінтранспорті Туреччини
Деталі: Росія заборонила прохід завантажених за межами РФ суден через Керченську протоку в Азовське море.
Про це пропагандистам повідомили в Головному управлінні з морських справ при Міністерстві транспорту та інфраструктури Туреччини.
Чому це важливо: Ймовірно, росіяни бояться ще одного підриву Керченського мосту.
Передісторія:
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8 жовтня на Керченському мосту, як заявляла російська сторона, підірвалася вантажівка, внаслідок чого загорілися паливні цистерни. Обрушилися два прольоти автомобільного полотна гілки, яка йде з Краснодара до Керчі.
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Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив про відновлення руху через міст для легкових авто та автобусів.
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18 жовтня віцепрем'єр Марат Хуснуллін під час виступу в Держдумі РФ оголосив, що рух вантажівок до 40 тонн Керченським мостом дозволено.