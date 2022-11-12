Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія запровадила нові заборони на рух Керченською протокою

Роман ПетренкоСубота, 12 листопада 2022, 12:39
Росія запровадила нові заборони на рух Керченською протокою
кримський міст, скріншот

Росія заборонила прохід через Керченську протоку суден, які завантажені не в Росії.

Джерело: ТАСС з посиланням на співрозмовника в Мінтранспорті Туреччини

Деталі: Росія заборонила прохід завантажених за межами РФ суден через Керченську протоку в Азовське море.

Реклама:

Про це пропагандистам повідомили в Головному управлінні з морських справ при Міністерстві транспорту та інфраструктури Туреччини.

Чому це важливо: Ймовірно, росіяни бояться ще одного підриву Керченського мосту.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ

  • 8 жовтня на Керченському мосту, як заявляла російська сторона, підірвалася вантажівка, внаслідок чого загорілися паливні цистерни. Обрушилися два прольоти автомобільного полотна гілки, яка йде з Краснодара до Керчі.

  • Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив про відновлення руху через міст для легкових авто та автобусів.

  • 18 жовтня віцепрем'єр Марат Хуснуллін під час виступу в Держдумі РФ оголосив, що рух вантажівок до 40 тонн Керченським мостом дозволено. 

Теми: РосіяокупаціяАзовське мореКерченський міст
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Росія
Мер Москви заявив про масовану атаку дронів на Центральний федеральний округ
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Росіяни заявили про збиття безпілотників над кількома областями
Останні новини
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
Усі новини...
Реклама: