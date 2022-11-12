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Россия ввела новые запреты на движение по Керченскому проливу

Роман ПетренкоСуббота, 12 ноября 2022, 13:39
крымский мост, скриншот

Россия запретила проход через Керченский пролив судов, которые загружены не в России.

Источник: ТАСС со ссылкой на собеседника в Минтранспорте Турции

Детали: Россия запретила проход загруженных за пределами РФ судов через Керченский пролив в Азовское море.

Об этом пропагандистам сообщили в Главном управлении по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

Почему это важно: Очевидно, россияне боятся еще одного подрыва Керченского моста.

Предыстория:

  • 8 октября на Керченском мосту, как утверждает российская сторона, произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись топливные цистерны. Обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. 

    ВИДЕО ДНЯ

  • Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявил о возобновлении движения через мост для легковых авто и автобусов.

  • 18 октября вице-премьер Марат Хуснуллин во время выступления в Госдуме РФ объявил, что движение грузовиков до 40 тонн по Керченскому мосту разрешено. 

Темы: РосcияоккупацияАзовское мореКерченский мост
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