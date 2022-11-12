Россия ввела новые запреты на движение по Керченскому проливу

Россия запретила проход через Керченский пролив судов, которые загружены не в России.

Источник: ТАСС со ссылкой на собеседника в Минтранспорте Турции

Детали: Россия запретила проход загруженных за пределами РФ судов через Керченский пролив в Азовское море.

Об этом пропагандистам сообщили в Главном управлении по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

Почему это важно: Очевидно, россияне боятся еще одного подрыва Керченского моста.

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