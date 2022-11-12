Россия ввела новые запреты на движение по Керченскому проливу
Россия запретила проход через Керченский пролив судов, которые загружены не в России.
Источник: ТАСС со ссылкой на собеседника в Минтранспорте Турции
Детали: Россия запретила проход загруженных за пределами РФ судов через Керченский пролив в Азовское море.
Об этом пропагандистам сообщили в Главном управлении по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.
Почему это важно: Очевидно, россияне боятся еще одного подрыва Керченского моста.
Предыстория:
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8 октября на Керченском мосту, как утверждает российская сторона, произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись топливные цистерны. Обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.
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Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявил о возобновлении движения через мост для легковых авто и автобусов.
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18 октября вице-премьер Марат Хуснуллин во время выступления в Госдуме РФ объявил, что движение грузовиков до 40 тонн по Керченскому мосту разрешено.