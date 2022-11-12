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Освобождено уже более 60 населенных пунктов Херсонщины – Зеленский

Катерина ТищенкоСуббота, 12 ноября 2022, 20:14
Владимир Зеленский, фото ОП

Силы обороны освободили уже более 60 населенных пунктов Херсонщины, в то же время оккупанты перед отступлением из Херсона уничтожили всю критическую инфраструктуру города.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "По состоянию на этот вечер Силами обороны установлен контроль более чем в 60 населенных пунктах Херсонщины. Полиция начала стабилизационные мероприятия. В самом Херсоне тоже продолжаются стабилизационные мероприятия...

Оккупанты перед бегством из Херсона уничтожили всю критическую инфраструктуру – связь, поставки воды, тепла, электричества. У рашистов везде одинаковая цель – максимальное издевательство над людьми. Но все мы восстановим, поверьте".

Детали: Зеленский также сообщил, что на освобожденной территории Херсонщины уже изъято почти 2 тысячи взрывоопасных предметов – мин, растяжек, боеприпасов, которые не разорвались.

Президент призвал херсонцев не пытаться самостоятельно проверять любые оставленные оккупантами здания и предметы.

Он отметил, что в субботу один из саперов получил ранения в Херсоне во время разминирования административного здания.

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Предыстория:

  • 9 ноября командующий российскими оккупантам в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон.
  • 11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов - под огневым контролем украинской армии. 
  • С 12 ноября в освобожденном Херсоне начали работать законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция.

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Темы: ЗеленскийХерсонская областьдеоккупация
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