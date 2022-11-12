Командувач ОК "Південь" прибув до Херсона, місцеві зустрічають з прапорами й вигуками
Субота, 12 листопада 2022, 20:14
Командувач оперативного командування "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук прибув до звільненого Херсона.
Джерело: відео на сторінці ОК "Південь" у Facebook
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Деталі: Як видно з відео, мешканці обласного центру зустрічають Ковальчука й українських військових з українськими прапорами й вигуками "Дякуємо!".
У свою чергу, він подякував місцевим мешканцям за витримку, підтримку й віру в ЗСУ.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 9 листопада командувач російськими окупантам в Україні Сергій Суровікін заявив, що армія РФ залишає Херсон.
- 11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії.
- 12 листопада у звільненому Херсоні почали працювати законні обласна та міська військові адміністрації, а також СБУ та Нацполіція.
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