Командувач ОК "Південь" прибув до Херсона, місцеві зустрічають з прапорами й вигуками

Командувач оперативного командування "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук прибув до звільненого Херсона.

Джерело: відео на сторінці ОК "Південь" у Facebook

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Деталі: Як видно з відео, мешканці обласного центру зустрічають Ковальчука й українських військових з українськими прапорами й вигуками "Дякуємо!".

У свою чергу, він подякував місцевим мешканцям за витримку, підтримку й віру в ЗСУ.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

9 листопада командувач російськими окупантам в Україні Сергій Суровікін заявив, що армія РФ залишає Херсон.

11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії.

12 листопада у звільненому Херсоні почали працювати законні обласна та міська військові адміністрації, а також СБУ та Нацполіція.

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