Командующий ОК "Юг" прибыл в Херсон, местные встречают с флагами и возгласами

Командующий оперативного командования "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук прибыл в освобожденный Херсон.

Источник: видео на странице ОК "Юг" в Facebook

Детали: Как видно из видео, жители областного центра встречают Ковальчука и украинских военных с украинскими флагами и возгласами "Спасибо!".

В свою очередь, он поблагодарил местных жителей за выдержку, поддержку и веру в ВСУ.

Предыстория:

9 ноября командующий российскими оккупантам в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон.

11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов - под огневым контролем украинской армии.

С 12 ноября в освобожденном Херсоне начали работать законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция.

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