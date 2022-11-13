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УЗ анонсувала запуск потягів у звільнений Херсон

Ольга Глущенко Неділя, 13 листопада 2022, 02:08
Вокзал у Херсоні, фото: wikipedia

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін повідомив, що "скоро буде поїзд до Херсону".

Джерело: Камишін в Телеграм

Дослівно: "Вокзал на місці. Люди чекають. Значить, скоро буде поїзд до Херсону".

Деталі: Голова правління АТ "Укрзалізниця" зазначив, що потрібно було добратись до Херсона, щоб оцінити пошкодження і скоординуватися для найшвидшого повернення залізничного сполучення в Херсон.

"Розмінування йде швидко, але все ж займає час. Пошкоджену колію та розбиті вагони пофіксимо швидко", – додав Камишін.

Нагадаємо: Національна поліція України проводить стабілізаційні заходи в деокупованому Херсоні.

Що цьому передувало: 11 листопада Міністерство оборони Росії заявило, що всі окупаційні війська вийшли з Херсона і переправилися на лівий берег Дніпра, не понісши при цьому жодних втрат.

ВІДЕО ДНЯ

9 листопада командувач російських окупаційних військ в Україні Сергій Суровікін заявив, що військових РФ перекидає на лівий берег Дніпра з Херсона.

Теми: УкрзалізницяХерсон
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