УЗ анонсувала запуск потягів у звільнений Херсон

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін повідомив, що "скоро буде поїзд до Херсону".

Джерело: Камишін в Телеграм

Дослівно: "Вокзал на місці. Люди чекають. Значить, скоро буде поїзд до Херсону".

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Деталі: Голова правління АТ "Укрзалізниця" зазначив, що потрібно було добратись до Херсона, щоб оцінити пошкодження і скоординуватися для найшвидшого повернення залізничного сполучення в Херсон.

"Розмінування йде швидко, але все ж займає час. Пошкоджену колію та розбиті вагони пофіксимо швидко", – додав Камишін.

Нагадаємо: Національна поліція України проводить стабілізаційні заходи в деокупованому Херсоні.

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Що цьому передувало: 11 листопада Міністерство оборони Росії заявило, що всі окупаційні війська вийшли з Херсона і переправилися на лівий берег Дніпра, не понісши при цьому жодних втрат.

9 листопада командувач російських окупаційних військ в Україні Сергій Суровікін заявив, що військових РФ перекидає на лівий берег Дніпра з Херсона.