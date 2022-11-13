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УЗ анонсировала запуск поездов в освобожденный Херсон

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 13 ноября 2022, 01:08
УЗ анонсировала запуск поездов в освобожденный Херсон
Вокзал в Херсоне, фото: wikipedia

Председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин сообщил, что "скоро будет поезд в Херсон".

Источник: Камышин в Телеграм

Дословно: "Вокзал на месте. Люди ждут. Значит, скоро будет поезд в Херсон".

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Детали: Председатель правления АО "Укрзализныця" отметил, что нужно было добраться до Херсона, чтобы оценить повреждения и скоординироваться для быстрого возвращения железнодорожного сообщения в Херсон.

"Разминирование идет быстро, но все же занимает время. Поврежденную колею и разбитые вагоны пофиксим быстро", - добавил Камышин.

Напомним: Национальная полиция Украины проводит стабилизационные мероприятия в деоккупированном Херсоне.

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Что этому предшествовало: 11 ноября российские СМИ опубликовали фото и видео разрушенного Антоновского моста возле Херсона, сообщается, что его могли подорвать оккупанты, коли уходили из города на левый берег.

9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что военных РФ перебрасывает на левый берег Днепра из Херсона.

Темы: УкрзализныцяХерсон
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