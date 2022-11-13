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Ватажок "вагнерівців" написав новий донос на губернатора Петербурга: підозрює в держзраді

Ірина БалачукНеділя, 13 листопада 2022, 12:19
Євген Пригожин. Фото gettyimages

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин написав нову заяву на губернатора Санкт-Петербурга Олександра Бєглова до Департаменту контррозвідки ФСБ і до Генпрокуратури – цього разу він підозрює чиновника в держзраді.

Джерело: пресслужба компанії Пригожина "Конкорд" у соцмережі ВК

Дослівно пресслужба: "Юридична служба компанії "Конкорд" інформує, що сьогодні (13 листопада – ред.) до Генеральної прокуратури РФ та Департаменту військової контррозвідки ФСБ Росії Євгеном Вікторовичем Пригожиним було надіслано заяву з проханням перевірити губернатора Санкт-Петербурга О. Д. Бєглова за статтею 275 КК РФ (Державна зрада)".

Деталі: Деталі заяви у пресслужбі не розголошують.

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Теми: ВагнерУкраїнаРосія
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