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Главарь "вагнеровцев" написал новый донос на губернатора Петербурга: подозревает в госизмене

Ирина БалачукВоскресенье, 13 ноября 2022, 11:19
Главарь вагнеровцев написал новый донос на губернатора Петербурга: подозревает в госизмене
Евгений Пригожин. Фото gettyimages

Создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин написал новое заявление на губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в Департамент контрразведки ФСБ и в Генпрокуратуру – на этот раз он подозревает чиновника в госизмене.

Источник: пресс-служба компании Пригожина "Конкорд" в соцсети ВК

Дословно пресс-служба: "Юридическая служба компании "Конкорд" информирует, что сегодня (13 ноября – ред.) в Генеральную прокуратуру РФ и Департамент военной контрразведки ФСБ России Евгением Викторовичем Пригожиным было направлено заявление с просьбой проверить губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова по статье 275 УК РФ (Государственная измена)".

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Детали: Детали заявления в пресс-службе не разглашают.

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Темы: ВагнерУкраинаРосcия
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