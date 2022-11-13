Главарь "вагнеровцев" написал новый донос на губернатора Петербурга: подозревает в госизмене

Создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин написал новое заявление на губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в Департамент контрразведки ФСБ и в Генпрокуратуру – на этот раз он подозревает чиновника в госизмене.

Источник: пресс-служба компании Пригожина "Конкорд" в соцсети ВК

Дословно пресс-служба: "Юридическая служба компании "Конкорд" информирует, что сегодня (13 ноября – ред.) в Генеральную прокуратуру РФ и Департамент военной контрразведки ФСБ России Евгением Викторовичем Пригожиным было направлено заявление с просьбой проверить губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова по статье 275 УК РФ (Государственная измена)".

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Детали: Детали заявления в пресс-службе не разглашают.

Предыстория:

Ранее "Конкорд" уже сообщал, что Пригожин требовал проверить Беглова на предмет "разграбления госбюджета".

По данным росСМИ, между губернатором Петербурга и создателем ЧВК "Вагнера" есть давний конфликт.

Также сообщается, что недавно в Санкт-Петербурге Госстройнадзор города отказался вводить в эксплуатацию бизнес-пространство "ЧВК Вагнер-Центр".