Росія тримає в Чорному морі один носій "Калібрів"

У Чорному морі залишається один російський корабель з крилатими ракетами "Калібр", загальний залп яких становить 8 ракет, ще 5 ворожих ракетоносіїв перебувають у Середземному морі.

Джерело: ВМС ЗСУ у Facebook

Дослівно ВМС: "Станом на 13.11.2022: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 14 ворожих кораблів, з яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 8 ракет; в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 76 ракет".

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Деталі: Також повідомляється, що в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 1 корабель.

За добу, в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 30 суден, з них 4 судна рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 32 судна, з них 9 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

В ВМС наголосили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), оскільки вимикає системи автоматичної ідентифікації на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

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Передісторія:

11 листопада в ОК "Південь" повідомили, що окупанти вивели на бойове чергування в Чорне море 2 ракетоносії, на озброєнні яких знаходяться 16 крилатих ракет типу "Калібр".

Станом на 6 листопада у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувало 7 російських кораблів, але серед них не було жодного носія "Калібрів".

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