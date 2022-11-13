Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія тримає в Чорному морі один носій "Калібрів"

Ірина БалачукНеділя, 13 листопада 2022, 11:48
Росія тримає в Чорному морі один носій Калібрів
Запуск "Калібрів" по Україні. Скріншот із відео Міноборони РФ

У Чорному морі залишається один російський корабель з крилатими ракетами "Калібр", загальний залп яких становить 8 ракет, ще 5 ворожих ракетоносіїв перебувають у Середземному морі.

Джерело: ВМС ЗСУ у Facebook

Дослівно ВМС: "Станом на 13.11.2022: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 14 ворожих кораблів, з яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 8 ракет; в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 76 ракет".

Реклама:

Деталі: Також повідомляється, що в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 1 корабель.

За добу, в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 30 суден, з них 4 судна рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 32 судна, з них 9 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

В ВМС наголосили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), оскільки вимикає системи автоматичної ідентифікації на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple PodcastsGoogle PodcastsSoundcloudOvercast, АБУК, НВ. Подкасти

Теми: Чорне мореРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Останні новини
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
Усі новини...
Реклама: