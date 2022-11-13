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Росія тримає в Чорному морі один носій "Калібрів"

Ірина БалачукНеділя, 13 листопада 2022, 12:48
Запуск "Калібрів" по Україні. Скріншот із відео Міноборони РФ

У Чорному морі залишається один російський корабель з крилатими ракетами "Калібр", загальний залп яких становить 8 ракет, ще 5 ворожих ракетоносіїв перебувають у Середземному морі.

Джерело: ВМС ЗСУ у Facebook

Дослівно ВМС: "Станом на 13.11.2022: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 14 ворожих кораблів, з яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 8 ракет; в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 76 ракет".

Деталі: Також повідомляється, що в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 1 корабель.

За добу, в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 30 суден, з них 4 судна рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 32 судна, з них 9 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

В ВМС наголосили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), оскільки вимикає системи автоматичної ідентифікації на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

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Теми: Чорне мореРосіявійна
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